Antalya'da Kadın İstihdamına Önem!

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, kadın istihdamına verdiği önemle hem hizmet kalitesini yükseltiyor hem de toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik somut adımlar atıyor. Bünyesinde görev yapan yaklaşık 3 bin 324 kadın personelle Antalya Büyükşehir Belediyesi, kadın istihdamında Türkiye'nin öncü belediyeleri arasında yer alıyor.

Kent genelinde ulaşımdan tarıma, eğitimden kültür ve sanata, sağlıktan spora kadar birçok alanda çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde kadın çalışanların katkısı her geçen gün artıyor. Yönetim kadrosundan sahaya kadar birçok farklı kademede görev alan kadınlar, ürettikleri projeler ve sundukları hizmetlerle Antalya'nın gelişimine yön veriyor. Kadın bakış açısının karar alma süreçlerine dahil edilmesiyle birlikte kent; daha güvenli, daha estetik ve daha yaşanabilir bir yapıya kavuşuyor.

ŞEHRE KADIN DOKUNUŞU

Antalya Büyükşehir Belediyesi çatısı altında farklı meslek gruplarında görev yapan kadınlar, Antalya'nın modernleşme sürecinde aktif rol üstleniyor. Büyükşehir Belediyesi, kadın istihdamını artırma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürerek, eşitlikçi ve kapsayıcı bir yönetim anlayışını büyütmeyi amaçlıyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında belediyenin farklı birimlerinde görev yapan kadın personeller, çalışma hayatındaki deneyimlerini paylaştı. Kadın istihdamının yalnızca ekonomik değil, sosyal dönüşüm açısından da önemli olduğuna dikkat çeken çalışanlar, şehre 'kadın dokunuşunun' değer kattığını vurguladı.

GURURLA ÇALIŞAN PERSONELLER

Temizlik personeli olarak görev yapan Safinaz Akyiğit, "Antalyalıların temiz bir şehre uyanması için sabahın erken saatlerinde görevimize başlıyoruz. Kadın personeller olarak Antalya için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Antalya kadın eliyle daha güzel bir hale geliyor" dedi . Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nda bahçıvan olarak çalışan Güldane Keleş, "Sabahın erken saatlerinde mesaiye gelerek işe başlıyorum. Çiçeklerin etrafındaki yabani otları temizliyor, ağaçların ve çiçeklerin sulamasını yapıyorum. Gün boyunca park ve bahçelerin bakımını yaparak şehrimizin daha güzel görünmesi için çalışıyoruz. Mesaim bittikten sonra ise evimin önündeki seramla ilgileniyorum. Mesleğimi yapmaktan büyük gurur duyuyorum ve işimi severek yapıyorum" diye konuştu.

'ONLARIN SEVGİSİ VE DUASI BİZE GÜÇ VERİYOR'

Evde Sağlık ve Bakım Personeli olarak çalışan Özlem Can, "Gittiğimiz evleri kendi evimiz gibi görüyor, işimizi bu anlayışla yapıyoruz. Elbette zaman zaman yoruluyoruz ama mesleğimizi severek sürdürüyoruz. Ziyaret ettiğimiz büyüklerimizin dualarını almak ve yüzlerindeki tebessümü görmek tüm yorgunluğumuzu unutturuyor. Kadınlar Günü elbette çok değerli, ancak bizim gibi emekçi kadınlar için aslında her gün Kadınlar Günü. Hem iş hayatında hem de evimizde sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam ediyoruz. Gündüzleri büyüklerimizin evlerinde temizlik yapıp onlarla ilgileniyoruz, akşam olduğunda ise kendi evimizin işleriyle ve çocuklarımızla ilgileniyoruz. Yoruluyoruz ama onların sevgisi ve duası bize güç veriyor. Bu mesleği yapmaktan büyük gurur duyuyorum" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Veteriner Hekim olarak görev yapan Esra Öztürk, "Veteriner hekim olarak burada birçok hayvan dostumuza yardımcı oluyorum. Tedavi süreçlerini yakından takip ediyor, aşılarını ve kısırlaştırma işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Burada her bir hayvana adeta anne şefkatiyle yaklaşıyoruz. Korkan, yaralı ya da yalnız gelen hayvanların zamanla bize güvenmeye başladığını görmek çok değerli. Bir canın iyileşip yeniden hayata tutunduğunu görmek ise bizim en büyük mutluluğumuz" dedi.

'ÇOCUKLARIM BENİMLE ÇOK GURUR DUYUYOR'

Otobüs şoförü olarak çalışan Mihriban Kılınç, "İnsanları işlerine, çocukları okuluna götürüyoruz. Çok çalışıyoruz, çok yoruluyoruz ama yaptığımız işten çok gurur duyuyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın bize sağladığı destek muazzam. Zira bu iş erkek üzerine kurulmuş bir iş. Toplu ulaşımda şoför olarak çalışan 40 kadınız. Ona rağmen altyapıyı bize göre değiştirmeye çalışmaları çok güzel. Erkek çalışma arkadaşlarımız da bu sektörde var olabilmemiz için elinden geleni yapıyorlar. Trafikte ışıkta beklerken bizi tebrik edenler alkışlayanlar oluyor ve tepkiler muazzam. Çocuklarım benimle çok gurur duyuyorlar. Çocuklarımın arkadaşları otobüse bindiklerinde beni tanıdıklarını gösterebilmek için olağanüstü çaba sarf ediyorlar. Amirlerimiz, kadın istihdamına özellikle çaba harcıyorlar ve bu istihdamı genişletmek istiyorlar. Zira kadın dokunduğu her yeri güzelleştiriyor" diye konuştu.