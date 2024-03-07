Antalya\'da OSB\'deki Firmalarda Kadınların Üretime Katkısı Artıyor

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Antalya'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) firmalarda gerek üniversite mezunu beyaz yakalı gerekse işinde ustalığa kadar terfi eden mavi yakalı kadınlar, üretime katkı sağlıyor.

Kadınların iş dünyasındaki varlığı her geçen gün artıyor. Kimisi hedefledikleri üniversiteden mezun olup istedikleri alanlarda mesleklerini icra ediyor kimisi kendi dükkanını açıyor, şirketini kuruyor, markasını yaratıyor; bazıları da fabrikalarda hem ülke hem de aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Son yıllarda ara eleman konusunda sıkıntı yaşayan sanayide, kadının da varlığı artıyor. Antalya'da OSB'deki fabrikalarda imalattan mühendisliğe, kaynakçılıktan genel müdürlüğe kadar birçok alanda kadınlar aktif rol üstleniyor.

"Çalışan kadının özgüveni artıyor"

Antalya OSB'de led aydınlatma sistemleri üzerine çalışan PSL/ Fiberli Elektronik Firması'nda genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Derya Deniz Akbayrak, finans müdürü olarak başladığı firmada genel müdür yardımcılığına kadar yükseldiğini söyledi.

Aynı firmada 11 yıldır görev yapan Akbayrak, çalışan kadınların sorumluluklarının daha ağır olduğunu dile getirdi.

Akbayrak, erkeklerin sadece işe odaklanırken, kadınların aynı anda işe, çocuklarına ve eve odaklanmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Ekonomik özgürlüğün kadınlara güç kazandırdığını ifade eden Akbayrak, "Ekonomik özgürlük olmak zorunda, bu zamanda yaşam zor. Çalışmak kendini yenilemek demek, evden çıkmak demek. Evde sürekli aynı işi yapıyorsunuz ama çalışırken dinamik kalıyorsunuz, kendinizi geliştiriyorsunuz, özgüveniniz artıyor." dedi.

Endüstri Meslek Lisesi sonrası üniversite eğitiminde bilgisayar programcılığını tercih eden Cansu Ak, mezun olduktan sonra kendisini OSB'deki bir firmada bulduğunu ve 7 yıldır aynı firmada önce donanım, ardından dijital dönüşüm bölümünde hizmet verdiğini söyledi.

Kablo bağlama, altyapı donanımı gibi elektronik alanında fabrikanın ofis bölümünde görev yaptığını dile getiren Ak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadın olarak detaycılığımızla her zaman ön plandayız. Biz anneyiz, bir yerleri toplama, düzenleme içimizde var. Sanayi üretim yeri; buradaki kadınlar çocuğu gibi düşünürse ürettiği ürünü, bulduğu malzemeyi daha iyi yere taşıyor. Kadınlar çalıştıkça çevredeki insanlara da örnek oluyor. Benim sektörde kadının yeri çok yoktu, şimdi sayımız daha da artıyor. Yeni mezun olacak kız arkadaşlarıma da güzel örnek olduğumuzu düşünüyorum."

Sanayide mavi yakalı kadınlar

Çalışarak hem eşine destek olan hem de kendisini geliştiren Döne Biçer ise 9 yıldır sanayide elektronik bölümünde çalıştığını söyledi.

Daha önce kamyonuyla odun taşıyan babasına yardım ettiğini anlatan Biçer, özgür ekonomiye kavuşmak için sanayide fabrikada çalışmaya başladığını belirtti. Babasının yanında çok zorlandığı için fabrikadaki işin kendisine kolay geldiğini belirten Biçer, şunları söyledi:

"İlk etapta, sanayide bir kadın nasıl çalışır, deniyordu ama burada yaptığım için daha kolay geldi. Babamın işi için sabah erken kalkıyorduk, yemeğimizi hazırlıyorduk, iş makineleriyle kamyona odun yüklüyorduk. O zaman da çalışıyordum ama kendimi çalışan bir kadın gibi hissetmiyordum. Burada ilk işe başladığımda bilmediğim bir alandı. Firmanın desteğiyle mesleki yeterlilik belgemi aldım. Benim için gurur verici. Hem aileme destek oluyorum hem de kendimi geliştiriyorum. Bu ülkenin nüfusunun yarısı kadın. Kadınlar üretime, ekonomiye katkı sağlarsa ülke kalkınır."

Ev hanımıyken sanayiye girdi, "usta" oldu

İşçi olarak girdiği fabrikada katıldığı mesleki eğitim programlarıyla ustalık belgesini alan Leyla Aydoğmuş da 10 yıldır sanayi sektöründe faaliyet gösterdiğini söyledi.

Ticaret Meslek Lisesi mezunu olduğunu ancak okuldan sonra hiçbir yerde çalışmadığını dile getiren Aydoğmuş, aile ekonomisine katkıda bulunmak için işe başlama kararı aldığını belirtti.

Sanayide farklı sektörlerde çalıştıktan sonra elektronik alanında kendini geliştirdiğini aktaran Aydoğmuş, "Elektronik alanında hiçbir bilgim, eğitimim yoktu. Çalıştığım firma aracılığıyla mesleki eğitim programına katıldım. Şu anda ustalık belgem var. İlk zamanlar tereddütlerim olmuştu, sanayide 'kadın nasıl olacak' diye ama şu anda hiçbir sıkıntım yok. Kadınlar istedikten sonra her şeyi başarabilirler. Bugün hangi fabrikaya gitsem çalışırım, diye kendime güveniyorum." diye konuştu.

Toplumda "Kadın bunu yapamaz, kadın mı çalışacak?" gibi ön yargıların birçok kadının önünde engel oluşturduğunu ifade eden Aydoğmuş, kadınların çalıştığı takdirde bu önyargıları yıkabileceğini kaydetti.

Çalışma hayatında gösterdiği azmin çocuklarına da örnek olduğunu vurgulayan Aydoğmuş, bir oğlunun üniversiteye gittiğini, diğerinin de kendisini bilişim alanında geliştirdiğini söyledi.

Sanayideki bir fabrikada paketleme bölümünde çalışan Gülcemal Pehlivanlı, işini severek yaptığını dile getirdi.

Ev aldıkları için biraz borçlandıklarını ve eşine yardımcı olmak için iş aramaya başladığını anlatan Pehlivanlı, "Bir arkadaşın vesilesiyle burada eleman arandığını öğrendim. Görüşmeye geldim, işe alındım. İlkokul mezunuyum ve buradaki işi daha önce hiç yapmamıştım. Zamanla öğrendim. 10 yıldır da aynı bölümde çalışıyorum. Paketleme yapıyorum, etiket yapıştırıyorum." diye konuştu.

Emekliliğe yaklaştığını söyleyen Pehlivanlı, sağlığı el verdiği sürece çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Kadınlar hem kendilerine hem çalıştıkları firmalara güç katıyor

Fiberli Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şentürk de 34 yıldır aydınlatma sektöründe faaliyet gösterdiklerini ve yaklaşık 400 kişiyi istihdam ettiklerini söyledi.

Çalışanların yarısına yakın kısmını kadınların oluşturduğunu ifade eden Şentürk, şöyle konuştu:

"Yaptığımız iş hassasiyet, dikkat ve sabır gerektiren bir iş. Kadınlar daha hassas, belli alanlara özellikle kadınları tercih ediyoruz. Çünkü o alanlarda kadınlar daha başarılı oluyor. Genel olarak biz kadın ya da erkek diye ayrım yapmıyoruz, erkek sekreterlerimiz de var, kadın mühendislerimiz de. Kadınların ekonomik hayatta olmaları hem onlara hem de bize güç katıyor."