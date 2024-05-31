Antalya'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 5 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 5 kişi yaralandı

Geniş Video İzle

Antalya'da Zeynel Limoncu'nun kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki demir çitleri aşarak karşı şeritten gelen Mustafa Demirtaş'ın kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i ağır, 1'i çocuk toplam 5 kişi yaralandı.

31.05.2024 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANTALYA'da Zeynel Limoncu'nun kullandığı otomobil kontrolden çıkıp refüjdeki demir çitleri aşarak karşı şeritten gelen Mustafa Demirtaş'ın kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i ağır, 1'i çocuk toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde 14 BK 611 plakalı otomobiliyle ilerleyen Zeynel Limoncu bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Limoncu'nun kullandığı otomobil savrularak refüjdeki demir çitleri aşarak karşı şeritte Mustafa Demirtaş'ın kullandığı 07 BDR 386 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.Araçların hurdaya döndüğü kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kazada Demirtaş'ın kullandığı otomobilde bulunan 8 yaşındaki Elifnaz Demirtaş, Şükriye Akpınar, Melek Ceren Demirtaş ve sürücü Mustafa Demirtaş ile diğer aracın sürücüsü Zeynel Limoncu yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. Araçtan çıkarılan yaralı kadınlardan birinin "Bacağım çok ağrıyor, beni kaldırın" sözleri dikkati çekti. Kazayı haber alıp olay yerine koşarak gelen yaralıların yakınları ise durum hakkında bilgi almak istedi. Panik halinde olan yakınlarına ambulansta olan yaralılar gösterildi. Polisin işlemlerinin ardından otomobiller savaş alanına dönen kaza alanından çekildi. Kazada yaralanan Şükriye Akpınar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

Antalya\'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 5 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Mustafa Demirtaş, Antalya, Çocuk, Acil Durum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:02 Çöküş devam ediyor İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti Çöküş devam ediyor! İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti
10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:01 Bomba iddia Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül’ü geçirecek Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek
09:55 Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış
08:59 Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu
11:55 ’Mutlu son’ ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu 'Mutlu son' ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu
11:31 Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız
11:02 Üvey baba skandalı Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde Üvey baba skandalı! Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde
10:41 Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
10:23 Fransa’da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi Fransa'da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi
10:20 7 ilimiz diken üstünde Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir 7 ilimiz diken üstünde! Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir
10:07 Dizisi sezon finali yapan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin’le tatile çıktı Dizisi sezon finali yapan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin'le tatile çıktı
10:02 Genç kadın eski sevgili kurbanı oldu KADES’ten yardım istedi, kapıya gelen polisi “Yanlışlık oldu“ diyerek gönderdi Genç kadın eski sevgili kurbanı oldu! KADES'ten yardım istedi, kapıya gelen polisi "Yanlışlık oldu" diyerek gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 12:08:43. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 5 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement