Antalya\'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 5 kişi yaralandı

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ANTALYA'da Zeynel Limoncu'nun kullandığı otomobil kontrolden çıkıp refüjdeki demir çitleri aşarak karşı şeritten gelen Mustafa Demirtaş'ın kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i ağır, 1'i çocuk toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde 14 BK 611 plakalı otomobiliyle ilerleyen Zeynel Limoncu bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Limoncu'nun kullandığı otomobil savrularak refüjdeki demir çitleri aşarak karşı şeritte Mustafa Demirtaş'ın kullandığı 07 BDR 386 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.Araçların hurdaya döndüğü kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kazada Demirtaş'ın kullandığı otomobilde bulunan 8 yaşındaki Elifnaz Demirtaş, Şükriye Akpınar, Melek Ceren Demirtaş ve sürücü Mustafa Demirtaş ile diğer aracın sürücüsü Zeynel Limoncu yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. Araçtan çıkarılan yaralı kadınlardan birinin "Bacağım çok ağrıyor, beni kaldırın" sözleri dikkati çekti. Kazayı haber alıp olay yerine koşarak gelen yaralıların yakınları ise durum hakkında bilgi almak istedi. Panik halinde olan yakınlarına ambulansta olan yaralılar gösterildi. Polisin işlemlerinin ardından otomobiller savaş alanına dönen kaza alanından çekildi. Kazada yaralanan Şükriye Akpınar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,