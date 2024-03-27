Antalya\'da kafede çıkan silahlı çatışmada 14 kişi yaralandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kafede çıkan silahlı çatışmada 14 kişi yaralandı.
Yeni Mahalle Karatay Caddesi'ndeki bir kafede, işletmenin eski sahibi ve yeni sahipleri arasında iddiaya göre alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü.
Olayda 14 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Ekipler 18 kişiyi gözaltına aldı.
Polis olayda kullanılan 2 tabanca, 1 tüfek ve 1 bıçağa el koydu.
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Isparta'nın Gönen ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 3 bin 200 gram bonzai emdirilmiş kağıt, 65 gram esrar ve 3 gram eroin ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Çat ilçesinde yerel seçimlerde cumhur ittifakı adayına destek istedi. Aydın, seçim çalışmaları kapsamında Çat ilçesi ve Yavi'de seçmenlerle bir araya geldi.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Kalecik'te iktidara yüklendi, "İşleri güçleri adam karalamak" dedi. 2019 seçimlerinde de düzenin devam etmesi için aynı taktiğin uygulandığını anlatan Yavaş, "Karalamak yerine vaatlerinizle ortaya çıkacaksınız" diye konuştu.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, Memleket Partisi Belediye Başkan adayı Mehmet Ozan Bozdoğan'ın aracına silahlı saldırıda bulunuldu. Seçim çalışmaları sırasında gerçekleşen saldırıda Bozdoğan yara almadı, ancak araçta hasar meydana geldi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde Belediye tarafından düzenlenen iftar programına Kaymakam İsmail Yüksel, Belediye Başkanı Murat Tunçel, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Muharrem Er, gaziler, şehit aileleri, ilçe emniyet amirliği ve ilçe jandarma komutanlığı personeli katıldı. Programda Yüksel ve Tunçel, şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Isparta İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, milletin içinde olmanın siyasetçi için ne kadar önemli olduğunu Süleyman Demirel'in sisteminden öğrendiğini belirtti. Akşener, gençlerin sesini duymak ve yaşlıların düşüncelerini anlamak için İYİ Parti'nin kurulduğunu söyledi ve partisinin belediye başkan adayı Ahmet Tural için destek istedi. Ayrıca, öğretmenlerin mülakat sistemiyle ilgili sorunları çözeceğini söz verdi.
Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen orman yangınında arı kovanları zarar gördü. Yangın, Hızırşah Mahallesi Pirenlik Mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Yangında arı kovanlarına da sıçrayan alevlere müdahale edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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