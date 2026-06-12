Antalya'da Kanlar İçinde Cansız Beden Bulundu - Son Dakika
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Antalya'da Kanlar İçinde Cansız Beden Bulundu

12.06.2026 10:42
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Ufuk Kılıç'ın cesedi apartmanın bahçesinde bulundu, kesikler intihar şüphesini güçlendiriyor.

ANTALYA'da Ufuk Kılıç'ın (34) cansız bedeni 4 katlı apartmanın bahçesinde kanlar içerisinde bulundu. Boyun ve bileklerinde kesikler olduğu belirtilen Kılıç'ın cenazesi morga konulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Zerdalilik Mahallesi Balıkçıoğlu Caddesi üzerinde yer alan 4 katlı apartmanın bahçesinde meydana geldi. Bahçede hareketsiz ve kanlar içerisinde bir kişinin yattığını görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekibinin yaptığı incelemede üzerinden Ufuk Kılıç adına kimlik çıkan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine adrese Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği, Cinayet Büro Amirliği, Olay Yeri İnceleme ekibi sevk edildi. Ekipler cansız beden üzerinde inceleme yaparken boynunda ve bilek kısmında kesikler olduğunu belirledi. Ufuk Kılıç'ın cenazesi savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekiplerin incelemesinde yanında kesici alet bulunan Kılıç'ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber: Adem AKALAN- Kamera: Burak YALMAN/ANTALYA,

Kaynak: DHA

Ufuk Kılıç, 3. Sayfa, Antalya, Cinayet, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Kanlar İçinde Cansız Beden Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Nihat Berkay İster Nihat Berkay İster:
    vay be yine böyle haberler mi çıkacak arkadaş 0 0 Yanıtla
  • Tümay Vergili Tümay Vergili:
    34 yaşındaki adam ailesi var mıdı acaba bu tür durumlar genelde insanlar sosyal ortamdan tamamen uzaklaştığında başlıyor aileler ve sevdikleri bu tür değişikliklere dikkat etmeliler 0 0 Yanıtla
  • Cemil Barut Cemil Barut:
    bu tür olaylar apartman yönetimleri tarafından daha iyi gözlemlenebilse belki önlenebilir diye düşünüyorum açıkçası bahçede bu kadar uzun süre kimsenin görmemesi güvenlik açısından ciddi bir soru işareti oluşturuyor her apartmanda en azından güvenlik kamerası olması şart olmalı artık bu tür trajedileri engelleme şansımız olabilir 0 0 Yanıtla
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