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Antalya'da kayıp Rus turist ormanlık alanda ölü bulundu - Son Dakika
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Antalya'da kayıp Rus turist ormanlık alanda ölü bulundu

Antalya'nın Kemer ilçesinde kaybolan Rus turist Nadezhda Yarygina, ormanlık alanda ölü olarak bulundu. Yarygina'nın doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra geri dönmediği ve üç gündür arandığı belirtildi. Arama çalışmaları sonucunda Yarygina'nın cep telefonuna ulaşıldı ve ormanlık alanda hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde turistin hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze Antalya Adli Tıp morguna gönderildi.

Antalya\'da kayıp Rus turist ormanlık alanda ölü bulundu
12.01.2024 - 15:31,  Güncelleme: 15:32
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Antalya'nın Kemer ilçesinde kayıp olarak aranan Rus kadın turist, ormanlık alanda ölü bulundu.

Doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra geri dönmeyen ve üç gündür AFAD koordinesinde arama ve kurtarma ekiplerince aranan Rus turist Nadezhda Yarygina'nın (40) Kirişçiler bölgesindeki dağlık ve ormanlık alanda önce cep telefonuna ulaşıldı.

Bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Yarygina'yı telefonun bulunduğu yakın bir noktada ormanlık alanda hareketsiz halde buldu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yarygina'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgede yapılan incelemenin ardından cenaze Antalya Adli Tıp morguna gönderildi.

Kiriş Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan ve 4 Ocak'ta doğa yürüyüşüne çıkan Nadezhda Yarygina'nın geri dönmemesi üzerine kayıp ihbarında bulunulmuş, turistin yürüyüşe gittiği Çalış Tepesi bölgesinde 10 Ocak'ta arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA
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