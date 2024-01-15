Antalya\'da kaza: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Kendisini reddeden genç kızı vurup intihar etti! Düğündeki vahşetten yeni görüntüler

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, kaldırıma çarpıp şarampole devrilen otomobildeki Ali Erdemir (24) ile Fatıma Zehra Özdil (21) yaşamını yitirdi, sürücü Umut Acer (23) ile Keziban Nur Acer (20) ağır yaralandı. 37 haftalık hamile olan Keziban Nur Acer'in, bebeğini kaybettiği öğrenildi. Sürücü Acer'in, 0,94 promil alkollü olduğu, alkollü araç kullanmaktan ehliyetine süresiz el konulduğu belirlendi.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Menderes Mahallesi Hamza Taş Caddesi'nde meydana geldi. Kirişçiler Mahallesi'nden kent merkezine doğru giden Umut Acer yönetimindeki 07 VP 595 plakalı otomobil, kaldırıma çarptıktan sonra takla atıp, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekibi, araçtaki Ali Erdemir ve Fatıma Zehra Özdil'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan sürücü Umut Acer ve Keziban Nur Acer ise hastaneye kaldırıldı. 37 haftalık hamile olan Keziban Nur Acer, müdahaleye rağmen bebeğini kaybetti. Cenazeler, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil ise çekiciyle bölgeden kaldırılarak kapanan bulvar, yeniden trafiğe açıldı.

EHLİYETİNE EL KONULMUŞ

Yapılan kontrolde, sürücü Umut Acer'in 0,94 promil alkollü olduğu belirlendi. Daha önce alkollü araç kullanmaktan sürücünün ehliyetine süresiz el konulduğu ortaya çıktı. (DHA)