Antalya'da Kazadan Sürücüler Yaralanmadan Kurtuldu - Son Dakika
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Antalya'da Kazadan Sürücüler Yaralanmadan Kurtuldu

Antalya\'da Kazadan Sürücüler Yaralanmadan Kurtuldu

Antalya'nın Serik ilçesinde servis minibüsü ve otomobil çarpıştı, sürücüler yara almadı.

01.11.2024 22:47
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Antalya'nın Serik ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazadan sürücüler yara almadan kurtuldu.

Antalya- Alanya D400 kara yolu Cumalı Mahallesi'nde Cem A. yönetimindeki 07 C 3891 plakalı servis minibüsü ile Yunus K. idaresindeki 07 D 3846 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücüler kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza nedeniyle trafik akışına kapanan yoldaki ulaşım bir süre polis ekiplerince tek şeritten sağlandı.

Kaynak: AA

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