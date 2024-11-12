Antalya'da Kış ve Yaz Bir Arada - Son Dakika
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Antalya'da Kış ve Yaz Bir Arada

Antalya'da dağlarda kar yağarken, sahillerde deniz keyfi yapıldı. Sıcak hava herkesi plaja çekti.

12.11.2024 03:57
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Antalya'da dağlarda kar, sahillerde deniz keyfi

Dağlarda mevsimin ilk karı, sahillerde yaz havası

Antalya'da yağmurun ardından güneş açtı, kar manzarasında denize girildi

ANTALYA - Antalya'da yağışlı havanın ardından güneş yeniden yüzünü gösterdi. Sıcaklığın 22 dereceyi bulduğu kentte, vatandaşlar karlı dağ manzarası eşliğinde güneşlendi ve denize girdi. Denizin tadını çıkaran İsmail Büyükada adlı vatandaş, "Denizin sıcaklığı dışarıya göre çok daha iyi. Üşüme denen bir şey yok, rahatlıkla yüzebiliyorsunuz" dedi.

Antalya'da bir gün önce etkili olan soğuk hava nedeniyle dağlara kar yağarken, bugün ise sıcak havayı fırsat bilen bazı yerli ve yabancı vatandaşlar denize girdi. Turizmin başkenti Antalya'da, dün 18 dereceye kadar düşen hava sıcaklığında; Kemer ilçesindeki 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesine, Gömbe Mahallesi'ndeki 3 bin 24 metre yüksekliğinde Akdağ'ın zirvesine ve Saklıkent Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü.

Yağışlı havanın ardından bugün ise güneş yeniden yüzünü gösterdi. Sıcaklığın öğle saatlerinde 22 dereceyi bulduğu şehirde, yazdan kalma bir gün yaşandı. Güzel havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu. Konyaaltı sahilinde bazı vatandaşlar denize girerek sıcak havanın tadını çıkartırken, bazıları kitap okudu bazıları ise güneşlenip balık tutmaya çalıştı.

"Antalya cennet gibi"

Dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı'nda kızıyla güneşlenen Atilla Biçici, "Antalya'da yaşıyorum. Antalya cennet gibi bir il, bugün de hava çok güzel. Saklıkent'te kar yağarken, burada güneş açtığı zaman hem kış mevsimini hem yaz mevsimini bir arada yaşıyoruz. Antalya'yı çok seviyorum. Kızım birlikte sahile gelip, güzel havanın tadını çıkaralım dedik" diye konuştu.

"Üşüme denen bir şey yok, rahatlıkla yüzebiliyorsunuz"

Denizin tadını çıkaran İsmail Büyükada ise "Denizin sıcaklığı dışarıya göre çok daha iyi. Üşüme denen bir şey yok, rahatlıkla yüzebiliyorsunuz. İstanbul'dan tatile geldim. Dün havanın yağmurlu olmasıyla nedeniyle denizin tadını alamadık, bugün güzel bir gün. Aslında bugün ki planımda Tahtalı Teleferik ile karları görmeye gitmek vardı, güneşi görünce denizi tercih ettim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Kış ve Yaz Bir Arada - Son Dakika

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