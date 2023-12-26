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Antalya'da Korsan Taşımacılık İddiasıyla Gözaltına Alınan Şüpheliler - Son Dakika
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Antalya'da Korsan Taşımacılık İddiasıyla Gözaltına Alınan Şüpheliler

Antalya'da bir minibüsü durdurup evraklarını kontrol etmek isteyen 2 şüpheli, korsan taşımacılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Minibüsün şoförü olan E.K'nin yolcu taşıma belgesi olduğu ve bir acenteye bağlı olarak çalıştığı belirlendi. Şikayet üzerine iki taksici hakkında işlem yapıldı ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındılar.

Antalya\'da Korsan Taşımacılık İddiasıyla Gözaltına Alınan Şüpheliler
26.12.2023 - 00:17,
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Antalya'da "korsan taşımacılık" yaptığı iddiasıyla bir minibüsü durdurup evraklarını kontrol etmek isteyen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Antalya'da bir acenteye bağlı olarak çalışan E.K'nin bir otelden aldığı yolcuları havalimanına götürdüğü minibüs, taksici Y.E.G. (24) ile Ş.Ç. (26) tarafından durduruldu. İki taksici, E.K'nin "korsan taşımacılık" yaptığını öne sürerek evrakları kontrol etmek istedi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen trafik ekipleri E.K'nin yolcu taşıma belgesi olduğunu ve bir acenteye bağlı çalıştığını belirledi. E.K'nin şikayeti üzerine iki taksici hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "iş ve çalışma hürriyetinin ihlali"nden işlem yapıldı.

Polis ekipleri, Y.E.G. ile Ş.Ç'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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Antalya, Gözaltı, Trafik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Korsan Taşımacılık İddiasıyla Gözaltına Alınan Şüpheliler - Son Dakika
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