Antalya'da Kurban Bayramı Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika
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Antalya'da Kurban Bayramı Hazırlıkları Tamamlandı

03.06.2025 14:06
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda huzurlu bir tatil geçirebilmesi için gerekli tüm hazırlıkları tamamladı. Ulaşım ücretsiz olacak, kurban kesim hizmetleri sunulacak ve çeşitli ekipler halkın hizmetinde olacak.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya'da Kurban Bayramı'nın rahat ve huzurlu geçirilebilmesi için gerekli hazırlıkları tamamladı. Tarımsal hizmetler, çevre sağlığı ve hayvan sağlığı ekipleri başta olmak üzere, zabıta, mezarlık, itfaiye ve ASAT ekipleri Kurban Bayramı boyunca görevlerinin başında olacak. 4 günlük bayram boyunca toplu ulaşımda Büyükşehir Belediyesi'nin resmi plakalı araçları da ücretsiz olacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kurban kesim işlemlerinin güvenli ve hijyenik şartlarda yapılabilmesi için Antalya'da 3 noktada kurban kesim hizmeti verecek. Vatandaşlar, Muratpaşa İlçesi Soğuksu Mahallesi Perşembe Pazarı, Yeşilbahçe Mahallesi Kapalı Çarşamba Pazarı ile Döşemealtı Kömürcüler Mahallesi hayvan pazarında bayramın 1'nci ve 2'inci günlerinde ücretsiz kurban kesim hizmetinden yararlanabilecek.

Kesim yerlerinde 5 kasap, 1 veteriner hekim, 1 yardımcı personel görev alacak. Büyükşehir Belediyesi'nin Serik ve Kaş-Demre  kesimhanelerinde de bayramın ilk iki günü büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kesimi için vatandaşların kullanımına açık olacak.

Bayramda ulaşım ücretsiz

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, vatandaşların bayram ziyaretlerini rahatça yerine getirebilmesi için bu yılda ücretsiz ulaşım kararı aldı. Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği resmi plakalı otobüsler, Antray ile nostalji tramvayı 6-7-8-9 Haziran günlerinde 4 günlük Kurban Bayramı boyunca ücretsiz yolcu taşıyacak.

Hayvan yakalama timi

Kurbanlıklarını elinden kaçıran vatandaşların mağdur olmaması için bir ekip hazır bekleyecek. Vatandaşlar, "Hayvan Yakalama Timi"ne Alo Zabıta 153, 0242 332 22 33 veya 444 94 20 numaralı ABİM hattından ulaşarak yardım isteyebilecek. Kurban yakalama tini arefe günü ile bayramın birinci ve ikinci günlerinde görev alacak.

ASAT bayrama hazır

Antalya Su ve Atık Su İdaresi (ASAT), her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da Antalya halkının huzurlu ve sorunsuz bir tatil geçirmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı. Şehir genelinde su, atık su, kanalizasyon ve yağmur suyu hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi için ekipler bayram boyunca 24 saat görev başında olacak. Olası arızalara karşı nöbetçi personel hazır bekletilirken, vatandaşlar herhangi bir aksaklık durumunda ALO ASAT 185 Çağrı Merkezi'ni ve 0 530 676 67 67 numaralı WhatsApp ihbar hattını 7/24 arayarak destek alabilecek.

Zabıta görev başında

Bayram süresince Zabıta Dairesi Başkanlığı görev başında olacak. Zabıta ekipleri halkın, mezarlıkları rahat ziyaret edebilmesi için gereken önlemleri alacak. Vatandaşlardan gelen şikayetlere de anında müdahale edilecek. Vatandaşlar şikayetlerini ALO 153 numaralı zabıta merkezine bildirebilecek.

İtfaiye 7/24 görevde

İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de bayram boyunca görev başında olacak. Merkez grup başta olmak üzere, 49 istasyonda görevli 673 itfaiye personeli olası bir yangına karşı 24 saat hazır olacak. Vatandaşlar, yangın ihbarlarını 112 numaralı telefona bildirebilecek.

Çevre sağlığı iş başında

Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ekipleri bayram öncesinde yoğunlaştırdığı vektörel mücadeleye tatil süresince devam edecek. Hayvansal atıklar nedeniyle artabilecek sinek oluşumlarının önüne geçmek için görev başında olacak ekipler kesim noktalarında ilaçlama yapacak.

Mezarlarda din görevlileri hazır

Bayram öncesi ve bayramda en çok ziyaret edilen yerler arasında bulunan mezarlıklarda da gerekli önlemler alındı. 19 ilçe mezarlıkları temizlenerek bayrama hazır hale getirildi. Andızlı, Kurşunlu ve Uncalı kent mezarlıklarında arife günü ve bayramda din görevlileri vatandaşlara mezarlık ziyaretlerinde yardımcı olacak.

Kurşunlu'ya ücretsiz ring seferi

Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi, arife günü, bayramın birinci ve ikinci günü de dahil olmak üzere Kurşunlu Kent Mezarlığı'nda yakınları bulunan vatandaşlar için Uncalı Mezarlığı'ndan saat başı ücretsiz ring seferleri düzenleyecek. Ayrıca kent merkezi ve 19 ilçenin merkez mezarlıklarında da çiçek dağıtımı yapılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Kurban Bayramı Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika

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