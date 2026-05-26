Antalya'da Kurban Bayramı Trafik Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Kurban Bayramı Trafik Denetimleri Artırıldı

26.05.2026 17:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da Kurban Bayramı'nda trafik güvenliği için 3 bin 372 personel ile denetimler artırıldı.

TURİZM kenti Antalya'da Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından trafik denetimleri artırıldı. Bayram süresince kent genelinde 3 bin 372 personel görev alacak, turizmin yoğun olduğu noktalar, otogar ve havalimanları kontrol altında olacak.

Antalya'da Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında D-400 Karayolu ile kent merkezindeki ana arterlerde trafik yoğunluğuna karşı ek ekipler görevlendirildi. Ekiplerin, kavşaklarda trafik akışını hızlandırmak ve olası kazaların önüne geçmek amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürdüğü bildirildi. Bayram boyunca otobüs terminallerinde de emniyet kemeri, alkol ve takograf denetimleri devam edecek. Sürücülerin aşırı hız yapmamaları, takip mesafesine uymaları ve uzun yolculuklarda sık sık mola vermeleri noktasında bilgilendirme yapılacak.

DENETİMLER ARTIRILDI

Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Sedat Akyürek, bayram tatili boyunca güvenliğin üst düzeye çıkarıldığını belirterek, "Günlük 107 ekip, 66 motosikletli Şahin timi ve toplam 307 personel görev yapmaktadır. Bayram süresince ise toplam bin 181 ekip, 752 motosikletli tim ve 3 bin 372 personel sahada görev alacak. Antalya bir turizm şehri. Bayram döneminde ilimize çok sayıda misafir gelmektedir. Bu nedenle özellikle D-400 Karayolu'nda doğu-batı istikametinde yoğun trafik oluşmakta. Özellikle havalimanı bölgesinde özel ekip görevlendirilmiş olup, burada bir amirimiz koordinasyonu sağlamaktadır. Sabah ve akşam saatlerinde kavşaklarda görev alan ekiplerimiz, yeşil ışık süresince trafiğin akışını hızlandırmakta ve kavşakların araçlar tarafından kapatılarak trafiğin tıkanmasını önlemektedir. Şehir merkezinde trafik akışı ağırlıklı olarak Yüzüncü Yıl Bulvarı ve Gazi Bulvarı üzerinden sağlanmaktadır. Bu bölgelerde de her kavşakta takviye personel görevlendirilmiş olup, yoğunluk anlarında ekiplerimiz anında müdahale ederek trafiğin düzenli akışını sağlamaktadır" dedi.

'CAN KAYIPLARINI AZALTMAYI HEDEFLİYORUZ'

Kazalara yönelik alınan önlemlerden bahseden Akyürek, "Trafik kazalarının çoğunluğu sürücülerin ihlal ve ihmallerinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle denetimlerimizi cezai işlem odaklı değil, can kayıplarını azaltma ve sürücü davranışlarını olumlu yönde değiştirme amacıyla gerçekleştiriyoruz. 2024 yılında Türkiye genelinde trafik kazalarında 6 bin 351 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bu sayı günlük ortalama 17,4 kişiye denk gelmektedir. 2025 yılı itibarıyla bu rakam günlük ortalama 16,7 seviyesine düşmüştür. Hedefimiz, 2030 yılına kadar günlük can kaybını 7,5 seviyesine indirmek. Trafik kazalarında en sık karşılaşılan nedenlerden biri aşırı hız. Bayram tedbirleri kapsamında otobüs terminallerinde de önlemler artırıldı" diye konuştu.

'HATALI ŞERİT DEĞİŞİKLİKLERİ YARALANMALI VE ÖLÜMLÜ KAZALARA NEDEN OLUYOR'

Sürücülere uyarılarda bulunan Akyürek, "Aşırı hız yapmayın, yol şartlarına uygun hızda araç kullanın. Takip mesafesine dikkat edin. Sürücü ve araçtaki tüm yolcular emniyet kemeri takmalı. Seyir halinde cep telefonu kullanmayın. Yolcuların, sürücünün dikkatini dağıtacak davranışlardan kaçınması önemlidir. Şerit değiştirme kurallarına dikkat edilmelidir. Hatalı şerit değişiklikleri ağır yaralanmalı ve ölümlü kazalara neden olabilmektedir. Uzun yola çıkan sürücülerimizin her 2 saatte bir en az 15 dakika mola vermelerini tavsiye ediyoruz. Uykusuz ve yorgun şekilde trafiğe çıkılmamalı. Sürücüler alışkın oldukları saatlerde ve dinlenmiş şekilde yola çıkmalı" ifadelerini kullandı.

Haber: İrem BAŞDAŞ-Semih ERSÖZLER- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Trafik, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Kurban Bayramı Trafik Denetimleri Artırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İskoçya’da McTominay’in attığı röveşata golün işlendiği 20 sterlinlik banknot basıldı İskoçya'da McTominay'in attığı röveşata golün işlendiği 20 sterlinlik banknot basıldı
Avrupa futbolunda bu sezon on yıllarca süren şampiyonluk hasretleri bitti Avrupa futbolunda bu sezon on yıllarca süren şampiyonluk hasretleri bitti
Öğrenciler Bilgi Üniversitesi’nin yeniden açılmasını kampüste kutladı Öğrenciler Bilgi Üniversitesi'nin yeniden açılmasını kampüste kutladı
Ajda Pekkan’ın tek bir öğünü 43 bin lira Ajda Pekkan'ın tek bir öğünü 43 bin lira
Aziz Yıldırım görüşme yaptıkları golcü ismi açıkladı Aziz Yıldırım görüşme yaptıkları golcü ismi açıkladı
CHP Genel Merkezi’nde Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel fotoğraflarında yeni düzenleme CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel fotoğraflarında yeni düzenleme
İran’da 87 gündür süren internet yasakları kalkıyor İran'da 87 gündür süren internet yasakları kalkıyor
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin büyük aşkı: Strahinja Pavlovic Galatasaray ve Fenerbahçe'nin büyük aşkı: Strahinja Pavlovic

17:18
’’Türkiye’nin en büyük projelerinden biri’’ diyerek duyurdu Aziz Yıldırım’dan 1 milyar liralık hamle
''Türkiye'nin en büyük projelerinden biri'' diyerek duyurdu! Aziz Yıldırım'dan 1 milyar liralık hamle
16:43
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım
16:43
Özel’in “seçim“ teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir
Özel'in "seçim" teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir
15:45
Terminalde unutulan altın dolu çanta sahiplerine ulaştırıldı
Terminalde unutulan altın dolu çanta sahiplerine ulaştırıldı
15:33
60 yıllık üst geçit yıkım çalışması sırasında çöktü: 3 ölü
60 yıllık üst geçit yıkım çalışması sırasında çöktü: 3 ölü
15:25
İran, ABD’yi Ateşkes İhlaliyle Suçladı
İran, ABD'yi Ateşkes İhlaliyle Suçladı
15:09
CHP Parti Meclisi’nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor
CHP Parti Meclisi'nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor
14:22
Araç sahiplerine güzel haber Benzine dev indirim geliyor
Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 18:01:48. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Kurban Bayramı Trafik Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.