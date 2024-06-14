Antalya'da Kurşunlu ve Düden Şelaleleri Sıcaktan Bunalanların Tercihi - Son Dakika
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Antalya'da Kurşunlu ve Düden Şelaleleri Sıcaktan Bunalanların Tercihi

Antalya'da sıcak havadan bunalanlar, doğal güzellikleriyle dikkat çeken Kurşunlu ve Düden Şelaleleri'ni tercih ediyor. Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı, yeşilin ve mavinin buluştuğu doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin serinlemek için tercih ettiği bir rota haline geldi. Düden Şelalesi ise asırlık ağaçlarla çevrili yürüyüş yolları ve dinlenme alanlarıyla sıcak havadan uzaklaşma imkanı sunuyor. Ziyaretçiler, şelalelerin etrafındaki oturma alanlarında serin havanın tadını çıkarıyor.

14.06.2024 11:43
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Antalya'da doğal güzelliği, asırlık ağaçların serin gölgeleri ve buz gibi sularıyla dikkat çeken Kurşunlu ve Düden Şelaleleri, sıcak havadan bunalanların serinlemek için tercih ettiği alternatif adresler arasında yer alıyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 8-12 derece üzerinde seyrettiği ve hafta sonuna kadar sıcaklık değerlerinin 45 dereceye ulaşması beklenen Antalya'da, sıcaktan bunalan vatandaşlar deniz ve su parklarının yanı sıra serin alanları da tercih ediyor.

Kentteki Kurşunlu ve Düden Şelaleri de yeşilin ve mavinin ahenkle buluştuğu doğal güzellikleriyle sıcak ve nemli günlerde serinlemek isteyen ziyaretçilerin yeni rotası haline geldi.

Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı, çağlayanı, minik gölleri, eşsiz florası ve yaban hayatıyla "saklı bir cennet" olarak tanımlanıyor.

Ağaçların arasındaki patika yolları ve endemik bitkileriyle ziyaretçilerine görsel ziyafet sunan şelale, 18 metre yüksekten akan buz gibi çağlayanın yanı sıra göletleriyle çevresine serinlik veriyor.

Sıcak havadan bunalan ve serin alanlarda vakit geçirmek isteyenlerin ilk tercih ettiği yerler arasındaki şelalede ziyaretçiler, gölge alanlarda vakit geçiriyor, şelale çevresindeki mesire alanlarında piknik yapma imkanı da buluyor.

Kurşunlu Şelalesi İşletme Sorumlusu Fikret Çıtırgı, AA muhabirine, sıcaklıklarının arttığı bu günlerde şelalenin şehir merkezine göre daha serin olduğunu söyledi.

Yılın başından bu yana 150 bin kişinin şelaleyi ziyaret ettiğini bildiren Çıtırgı, sezonun başlamasıyla hareketliliğin arttığını dile getirdi.

Düden Şelalesi

Kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve "cennetten bir köşe" olarak nitelendirilen Düden Şelalesi de son günlerde doğaseverlerin uğrak yeri oldu.

Düden Şelalesi, yaklaşık 38 metre yüksekten dökülen suyu, asırlık ağaçlarla çevrili yürüyüş yolları ve dinlenme alanlarıyla ziyaretçilere sıcak havanın etkisinden az da olsa uzaklaşma imkanı sunuyor.

Ziyaretçiler, şelale etrafındaki oturma alanlarında serin havanın tadını çıkarıyor, şelalenin alt kısmında bulunan, içi ıslak ve yosunlu mağarada su sesleri eşliğinde keyifli vakit geçiriyor.

"Evde durmakta bile zorlanıyoruz"

Düden Şelalesi Tesis Müdürü Süleyman Yavuz, yılın başından bu yana şelaleyi 261 bin 865 kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

Sıcaklığa bağlı olarak bu dönemlerde ziyaretçi sayılarının arttığına işaret eden Yavuz, günde yaklaşık 3 bin kişiyi ağırladıklarını anlattı.

Sıcaklarından kaçıp serinlemek için Düden Şelalesi'ne gelen ziyaretçilerden Nihal Kılıç ise son dönemde kentte havanın bunaltıcı bir hal aldığını dile getirdi.

Evde durmanın bile zorlaştığını aktaran Kılıç, "Son zamanlarda hava çok kötü. Evde durmakta bile zorlanıyoruz. 3 klima aynı anda çalışıyor. Bugün de misafirlerimizle Düden'e kaçalım dedik. Serinlesin diye köpeğimi de getirdim. Düden Şelalesi çok güzel. Antalya'da hava çok sıcak ama burası cennet gibi, artık böyle serin yerlere kaçıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kentte 24 yıldır yaşayan Mehmet Kılıç ise "Antalya önceden çok fazla yağmur alan bir yerdi. Son dönemde eskisi gibi yağmur yağmıyor, sıcaklıklar çok fazla. O nedenle hava insanları çok etkiliyor. Düden Şelalesi çok güzel, daha önce de gelmiştik. Şimdi misafirlerimizi getirdik. Buradan sonra dinlenme alanlarında vakit geçirmeyi planlıyoruz." dedi.

Kazakistan'dan tatil için Türkiye'ye gelen Oleg Semenchenko da "Daha önce bir kez Antalya'ya gelmiştik. Arkadaşlarım ve ailemle burayı da gezmek istedik. Düden Şelalesi çok güzel. Burası harika bir yer. Antalya'da hava çok sıcak ama Düden Şelalesi çevresi oldukça serin. Kazakistan'da da hava çok sıcak, şu an 42 dereceyi buluyor." diye konuştu.

İstanbul'dan bayram tatili için gezmeye gelen Osman Cengiz ise "Akrabalarımızı ziyaret etmek için buraya geldik. Antalya çok güzel bir şehir ama hava çok sıcak, sıcağı çekilmiyor. Sıcağa dayanamadık şelale serindir diye buraya geldik. Serin serin oturuyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Kurşunlu ve Düden Şelaleleri Sıcaktan Bunalanların Tercihi - Son Dakika

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