Antalya'da lösemili hemşire Ali Yıldırım için 4 Kasım'da kök hücre bağışı yapılacak - Son Dakika
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Antalya'da lösemili hemşire Ali Yıldırım için 4 Kasım'da kök hücre bağışı yapılacak

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Antalya\'da lösemili hemşire Ali Yıldırım için 4 Kasım\'da kök hücre bağışı yapılacak
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Antalya'da 2 yıldır lösemiyle mücadele eden hemşire Ali Yıldırım için doktorlar, kemik iliği naklinden başka çare kalmadığını belirtti. Eşi Burcu Yıldırım, 4 Kasım'da Yavuzeli Derneği'nde 11.00-18.30 arası düzenlenecek kampanyada herkesi kök hücre bağışına çağırdı.

ANTALYA'da yaklaşık 2 yıldır lösemiyle mücadele eden, kemoterapi tedavilerine rağmen hastalığı yeniden nükseden hemşire Ali Yıldırım (34) için doktorları, kemik iliği naklinden başka çare kalmadığını belirtti. Yıldırım için uygun donör arayan hemşire eşi Burcu Yıldırım (31), "Her bir kök hücre bir insana umut. İnsanlar bilmediği için korkuyor ama bu korku bir insanın canına mal olabiliyor" dedi.

Evli ve 2 çocuk babası hemşire Ali Yıldırım, lösemiyle mücadele ettiği yaklaşık 2 yıllık süreçte kemoterapi ve koruyucu tedavi gördü. Hastalığın yeniden nüksetmesi üzerine doktorları, kemik iliği naklinden başka tedavi seçeneği kalmadığını belirtti. Kardeşi bulunmayan Yıldırım için uygun kök hücre donörü aranırken, eşi Burcu Yıldırım da bağışçı sayısının artması için çağrıda bulundu. Yavuzeli ve Yöresi Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği'nde 4 Kasım'da düzenlenecek kampanyada, saat 11.00 ile 18.30 arasında kök hücre bağışı için başvurular alınacak.

Ali Yıldırım'ın hemşire eşi Burcu Yıldırım ve çocuğu sanal medya üzerinden paylaştıkları videoyla kök hücre bağışı çağrısında bulundu. Uygun donör bulunabilmesi için vatandaşlardan destek isteyen aile, Ali Yıldırım'ın yeniden sağlığına kavuşabilmesi için herkesi kök hücre bağışçısı olmaya davet etti.

'KEMİK İLİĞİ NAKLİNDEN BAŞKA ÇAREMİZ KALMADI'

Eşinin geçen yıl mart ayından bu yana lösemiyle mücadele ettiğini anlatan Burcu Yıldırım, "Bu süreçte kemoterapi, koruma tedavisi alırken tekrar nüksetti. Doktorumuz, kemik iliği naklinden başka çaremiz kalmadığını söyledi. Eşimin kardeşi olmadığı için kök hücre bağışı yapan insanlardan uygun donör bulunursa nakil yapılacağı söylendi. Bu yüzden ulaşabildiğimiz bütün insanlara kök hücre bağışı yapmaları için ulaşmaya çalışıyorum" dedi.

'İNSANLAR NAKİL SÜRECİNİ ORGAN NAKLİ GİBİ DÜŞÜNÜYOR'

Kök hücre bağışı konusunda insanların yeterince bilgi sahibi olmadığını, bu nedenle çekindiğini belirten Yıldırım, "İnsanlar korkuyor, süreci bilmiyorlar. Nakil sürecini organ nakli gibi düşünüyorlar. 'Uygun donör çıkarsam' diye korku var insanlarda. Oysa kemik iliği nakli öyle bir şey değil. İnsanlar bilmediği için korkuyor. Ama bu korku bir insanın canına mal olabiliyor maalesef. O yüzden olabildiğince sesimizi duyurmaya çalışıyorum. İnsanları kök hücre bağışı yapmaları konusunda bilgilendiriyorum" diye konuştu.

'SADECE 3 TÜP KAN ÖRNEĞİ VERİLİYOR'

Kök hücre bağışının sanıldığı kadar zor olmadığını ifade eden Burcu Yıldırım, bağış sürecinin Kızılay'a başvuruyla başladığını söyledi. Yıldırım, "Kök hücre bağışı için öncelikle Kızılay'a gidip 3 tüp kan örneği veriyorlar. Eğer yüzde 100 uyumlu bir donörse arayıp ulaşıyorlar kendisine. 'Uyumlu bir insan var, nakli kabul eder misiniz, bağışlamak ister misiniz' diye soruyorlar. Sonrasında bir tüp kan verir gibi aslında çok basit bir süreç" ifadelerini kullandı.

'VERİCİYİ EVİNDEN ALIP EVİNE BIRAKIYORLAR'

Bağış sürecinin devamında donörlere birkaç gün iğne yapıldığını anlatan Yıldırım, "3-4 günlük, kemik iliği kana geçsin diye iğne yapıyorlar. Bu süreçte Kızılay yine donörü, vericiyi evinden alıp evine bırakıyor. Sonrasında bir tüp kan verir gibi kemik iliği ayrıştırılıyor ve alınıyor. Alınan o kan zaten vericiye tekrar veriliyor. Süreç basit. Sadece insanlar bilmediği için korkuyor" dedi.

'4 KASIM'DA HERKESİ KAMPANYAYA BEKLİYORUZ'

Kızılay ile yapılan görüşmelerin ardından 4 Kasım'da kök hücre bağışı kampanyası düzenleneceğini belirten Burcu Yıldırım, "Kızılay'la görüşmemiz sonrasında bağışçı sayımız yeterli olursa 'Gelip bağışçılardan kök hücre alırız' dediler, sağ olsunlar. O yüzden 4 Kasım'da herkesi Yavuzeli Derneği'ne bekliyorum. Saat 11.00 ile 18.30 arasında dernekte olacaklar. Kök hücre bağışı yapmak isteyen herkes gelebilir. Her bir kök hücre bir insana umut" diye konuştu.

'TEK KRİTERİMİZ 18-35 YAŞ ARASI OLMAK'

Kök hücre bağışında kan grubunun önemli olmadığını belirten Yıldırım, "Tek kriterimiz 18-35 yaş arası olması. Onun dışında bir kriter yok. Bulaşıcı bir hastalığı yoksa, hepatit B ya da Akdeniz anemisi gibi taşıyıcı bir hastalığı yoksa herkes kök hücre bağışlayabilir. 3 tüp kan alıyorlar sadece. Basit bir süreç" ifadelerini kullandı.

'DONÖR BULUNAMAZSA BAŞKA ŞANSIMIZ YOK'

Eşinin nakil için uygun donör bulunana kadar ağır kemoterapi tedavisi gördüğünü anlatan Burcu Yıldırım, "Bulunamaması durumunda başka hiçbir şansımız yok. Hastayı kaybederiz. Allah korusun. Şu an kemik iliği nakil kısmında. Görüş yok, izolasyonda. Bu tip hastalarda enfeksiyona yatkınlık olduğu için ağır bir kemoterapi sürecinde. Nakil olana kadar, donör bulunana kadar ağır kemoterapilerle hastalığı baskılamaya çalışıyorlar. İnşallah yakın zamanda bir donör çıkar" dedi. Burcu Yıldırım, eşinin yaşam mücadelesine destek olmak ve uygun donör bulunmasını sağlamak için çağrısını sürdürdüğünü söyledi.

Haber: Mehmet ÇINAR - Kamera: Burak YALMAN/ANTALYA,

Kaynak: DHA
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