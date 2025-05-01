Antalya'da Metruk Binada Yangın Kontrol Altına Alındı

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Yüksekalan Mahallesi 538 Sokak'taki metruk binada meydana geldi. Dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına aldı.

Mahalle sakinleri, söz konusu binanın daha önce de defalarca yakıldığını belirterek, sürekli tehlike oluşturduğunu söyledi. Binanın uzun süredir kullanılmadığını ve sürekli yangın çıktığını dile getiren vatandaşlar, bu durum için kalıcı bir çözüm bulunmasını istedi.

Haber- Kamera: Aysu DURSUN- Adem AKALAN/ANTALYA,