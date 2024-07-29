Antalya'da Motosiklet Kullanıcılarına Denetim - Son Dakika
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Antalya'da Motosiklet Kullanıcılarına Denetim

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından motosiklet kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, bin 100 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde 290 sürücüye idari para cezası uygulanırken, 59 motosiklet trafikten men edildi. Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli kişi ve 9 araç da yakalandı.

29.07.2024 16:45
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Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince motosiklet kullanıcılarına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce planlanan özel denetim kapsamında Trafik Jandarması Timlerince, 27-28 Temmuz tarihlerinde motosiklet kullanıcılarına yönelik denetimler yapıldı.

Bin 100 motosiklet ve sürücüsünün denetlendiği uygulamalarda, 290 sürücüye idari para cezası uygulandı, 59 motosiklet de trafikten men edildi.

Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli kişi ve hakkında arama kaydı bulunan 9 araç yakalandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Motosiklet Kullanıcılarına Denetim - Son Dakika

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