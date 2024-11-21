Antalya'da Motosikletli Polis Denetimleri

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Antalya'da motosikletli polis timleri denetimlerini sürdürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, mevcut huzur ve güvenliğin devamının sağlanması amacıyla 2024 yılında 10 aylık dönemde çalışmalar yaptı.

Çalışmalar kapsamında 5 bin 187 aranan kişi, 18 bıçaklama yaralama şüphelisi, 9 silahla yaralama şüphelisi, 2 cinayet zanlısı, 27 hırsızlık şüphelisi, 2 bin 699 uyuşturucu bulunduran ve kullanan şüphelisi ve 189 uyuşturucu madde satıcısı yakalandı.

Şüphelilerin ikametinde ve üst aramalarında, 835 ruhsatsız tabanca, 128 tüfek, 34 çalıntı araç, 202 çalıntı motosiklet, 18 çalıntı bisiklet, 868 bin 52 A4 maddesi, 9 bin 150 gram esrar, 2 bin 338 gram eroin, 2 bin 342 gram metamfetamin ve 4 bin 211 sentetik ilaç ele geçirildi.