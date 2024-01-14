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Antalya'da Ocak Ayında Denize Girenler

Türkiye'nin birçok yerinde soğuk ve karlı hava etkisini gösterirken, turizm kenti Antalya'da ocak ayının ortasında yerli ve yabancılar denize girdi. Antalya'da hava sıcaklığı 16, deniz suyu sıcaklığı 19,5 derece ölçüldü. Yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı Sahili'nde yüzdü, piknik yaptı, balık tuttu ve spor yaptı. Anı ölümsüzleştirmek isteyenler ise cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.

Antalya\'da Ocak Ayında Denize Girenler
14.01.2024 - 13:07,
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TÜM yurtta soğuk ve karlı hava etkisini gösterirken, Antalya'da ocak ayının ortasında yerli ve yabancılar denize girdi.

Türkiye'nin birçok yerinde soğuk ve karlı hava etkisini gösterirken, turizm kenti Antalya'da sıcak hava etkisini gösteriyor. Antalya'da hava sıcaklığı 16, deniz suyu sıcaklığı 19,5 derece, nem oranı ise yüzde 31 ölçüldü. Sıcak ve güzel havayı fırsat bilen yerli ve yabancılar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gitti. Sahile gelenlerden bazıları yüzdü, bazıları da piknik yaptı. Bazı vatandaşlar deniz kıyısında olta atarak balık tutmaya çalışırken, bazıları ise sahil kenarında spor yaptı. Anı ölümsüzleştirmek isteyenler ise cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.

Kaynak: DHA
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