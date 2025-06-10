Antalya'da Öğrenciler Hayat Becerileri Öğreniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da Öğrenciler Hayat Becerileri Öğreniyor

Antalya\'da Öğrenciler Hayat Becerileri Öğreniyor
10.06.2025 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'daki okulda öğrenciler, tarım, sanat ve müzik dahil çeşitli beceriler kazanıyor.

Antalya'da Nebi Güney İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenciler derslerinin yanı sıra piyano ve keman çalmayı, matkap kullanmayı, su tesisatı tamiratı yapmayı, tavuk beslemeyi, sebze yetiştirmeyi de öğreniyor.

Kepez ilçesindeki ortaokulda, müfredat derslerine ek olarak öğrencilerin sanat ve spora ilgi duymaları, temel yaşam becerilerini elde etmeleri, doğayı ve hayvanları tanımaları, tüketmenin yerine üretmenin de tadını yaşamaları için projeler uygulanıyor.

"Okulda Çiftlik Var" Projesi kapsamında bahçesine kümes kurulan okulda öğrenciler, günlük yumurtalarını topladıkları 50'ye yakın tavuğun yanı sıra 2 cüce keçinin de bakımını yapıyor.

Okul bahçesinde, her sınıfa ayrı bir ekim alanının verildiği serada domates, salatalık, biber gibi sebzeler yetiştiren öğrenciler, buradan elde ettikleri ürünlerle öğretmenleri eşliğinde mutfak atölyesinde yöresel yemek yapmayı öğreniyor.

Öğrenciler, bu uygulamayla hem hayvansal hem de tarımsal üretim hakkında bilgi sahibi oluyor.

Lamba değiştirmeyi de musluk tamir etmeyi de öğreniyorlar

Okuldaki seramik atölyesinde vazo, duvar süsü, testi gibi ürünler yapan öğrenciler, yaşam becerileri atölyesinde damlayan musluğu tamir etme, lamba değiştirme, matkap kullanma gibi basit tamir işlerinin yanı sıra çamaşır ve bulaşık yıkama, ütü yapma gibi temel yaşam becerileri ediniyor.

"Her Öğrenci Bir Enstrüman Çalabilmeli" projesiyle oluşturulan müzik atölyelerinde öğrenciler piyano, keman, ney ve gitar dersleri alıyor.

Öğrencilere robotik kodlama atölyesinde kodlama, 3D çizim, tasarlama, dron yapma ve uçurma, ahşap atölyesinde ise ahşaptan model uçak, oyuncak araba, satranç taşı yapma gibi eğitimler de veriliyor.

Öğrenciler okuldaki kapalı ve açık spor salonlarında futbol, basketbol, voleybol, okçuluk, karate, tekvando, kick boks eğitimleri alıyor.

"Öğrenciler üretince çok mutlu oluyorlar"

Okul müdürü Doç. Dr. Yavuz Selim Bayburtlu, okulda 1063 öğrenci ve 81 öğretmen ile eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürüttüklerini söyledi.

Klasik okulların dışına çıkmak amacıyla çeşitli projeler uyguladıklarını dile getiren Bayburtlu, Bakanlığın geliştirdiği Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programı'nı okulda yoğun bir şekilde uyguladıklarını kaydetti.

Öğrencilere akademik bilginin yanında yaşam becerileri, dil eğitimi ve el becerileri kazandırmak için çeşitli atölyeler kurduklarını anlatan Bayburtlu, şöyle konuştu:

"Atölyelerde çocuklar, yaparak, yaşayarak öğreniyorlar, ürün üretiyorlar. Kütahya'dan özel seramik çamuru getiriyoruz. Her ayın temasına göre öğrenciler bir ürün ortaya koyuyorlar. Seramik fırınında pişirip boyuyorlar. Öğrenciler üretince çok mutlu oluyorlar. Bu okuldaki bütün öğrenciler piyano, keman gibi bir enstrüman çalabiliyorlar. Öğrencilere damlayan musluğun tamirini yapmayı da matkap kullanmayı da yemek pişirmeyi de öğretiyoruz. Çiftlik ve seramız sayesinde öğrencilerin tarımsal üretimi bilmesini, hayvan sevgisiyle yetişmesini amaçlıyoruz."

"Sabah gelir gelmez tavuk ve keçileri seviyoruz"

Öğrencilerden 13 yaşındaki Berrak Nisa Küçükler, robotik kodlama atölyesini çok sevdiğini söyledi.

Küçükler, serada ürettiği ürünü taze taze yemenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Okulumuzu çok seviyoruz. Sabah gelir gelmez tavuk ve keçileri seviyoruz. Gün içerisinde seramik ve ahşap atölyesinde de güzel ürünler yapıyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Hiranur Merde de kendisini bazen çiftlikte gibi hissettiğini ifade etti.

En çok tavukların yumurtalarını almayı sevdiğini dile getiren Merde, okuldaki çeşitli atölyelerin de derslere olan motivasyonunu artırdığını anlattı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Çiftlik, antalya, Güncel, Eğitim, Sanat, Yaşam, Tarım, Müzik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Öğrenciler Hayat Becerileri Öğreniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çöpköy Mahallesi ismiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor Çöpköy Mahallesi ismiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
Protestoların devam ettiği Los Angeles’ta polisten gazeteciye plastik mermi Protestoların devam ettiği Los Angeles'ta polisten gazeteciye plastik mermi
İddialı tarzıyla dikkat çekti Alemin Kıralı’nın Oben’i son haliyle bomba İddialı tarzıyla dikkat çekti! Alemin Kıralı'nın Oben'i son haliyle bomba
Şanlıurfa’da traktör devrildi: 2 ölü Şanlıurfa'da traktör devrildi: 2 ölü
Burcu öğretmenin yardım çığlığı: Kurtarın beni Burcu öğretmenin yardım çığlığı: Kurtarın beni
Sahne tarzı olay oldu Ece Seçkin’den cesur kıyafetine gelen eleştiriye manidar yanıt Sahne tarzı olay oldu! Ece Seçkin'den cesur kıyafetine gelen eleştiriye manidar yanıt
Bayram tatilinin geri dönüş trafiği başladı 7 kilometrelik kuyruk Bayram tatilinin geri dönüş trafiği başladı! 7 kilometrelik kuyruk
Hakim Ziyech, Süper Lig devine imzayı atabilir Hakim Ziyech, Süper Lig devine imzayı atabilir
Karaman’da elektrik çarpması sonucu 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti Karaman'da elektrik çarpması sonucu 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
Naci Görür’ün uyardığı bölge beşik gibi Son 24 saatte 20’den fazla deprem oldu Naci Görür'ün uyardığı bölge beşik gibi! Son 24 saatte 20'den fazla deprem oldu
Ali Koç’tan seçim açıklaması Tarih verdi Ali Koç'tan seçim açıklaması! Tarih verdi

10:43
Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu
Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu
10:26
Ferdi Zeyrek için cenaze töreni düzenleniyor
Ferdi Zeyrek için cenaze töreni düzenleniyor
10:17
Bakan Şimşek, ekonomiye dair güzel haberi verdi: En zorlu dönem geride kaldı
Bakan Şimşek, ekonomiye dair güzel haberi verdi: En zorlu dönem geride kaldı
09:05
Esad rejimi subaylarına film gibi operasyon Hangi ülkenin yaptığı bilinmiyor
Esad rejimi subaylarına film gibi operasyon! Hangi ülkenin yaptığı bilinmiyor
17:54
Ferdi Zeyrek’in ölüm haberini alan sevenleri gözyaşlarını tutamadı Bir kişi baygınlık geçirdi
Ferdi Zeyrek'in ölüm haberini alan sevenleri gözyaşlarını tutamadı! Bir kişi baygınlık geçirdi
17:37
Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı
Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı
17:37
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
17:28
Mourinho’nun ismi geçiyordu Inter yeni teknik direktörünü açıkladı
Mourinho'nun ismi geçiyordu! Inter yeni teknik direktörünü açıkladı
17:17
Hakan Bilal Kutlualp’ten Ali Koç’un ’vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmezler’ sözlerine cevap
Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'un 'vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmezler' sözlerine cevap
17:03
İsrail, Madleen gönüllülerini hapishanede ayrı hücrelerde tutacak
İsrail, Madleen gönüllülerini hapishanede ayrı hücrelerde tutacak
16:08
Portekiz-İspanya finalinde acı haber Tribünden düşen 1 taraftar hayatını kaybetti
Portekiz-İspanya finalinde acı haber! Tribünden düşen 1 taraftar hayatını kaybetti
16:01
İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu’nun kurultay günü yaptığı görüşmenin kaydı ortaya çıktı
İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun kurultay günü yaptığı görüşmenin kaydı ortaya çıktı
15:30
Bayern Münih’in yıldızı Türk düğününde Herkes takı miktarına takıldı
Bayern Münih'in yıldızı Türk düğününde! Herkes takı miktarına takıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2025 11:42:15. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Öğrenciler Hayat Becerileri Öğreniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.