Antalya'da Organ Bağışı: 4 Hastaya Hayat Verildi

Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen hastadan alınan kalp, böbrekler ve karaciğer kentteki 4 hastaya nakledildi.

Trafik kazası sonucu tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 51 yaşındaki hastanın ailesi, organların bağışlanmasına karar verdi.

Özel bir hastanede gerçekleştirilen operasyonla hastadan alınan kalp, böbrekler ve karaciğer Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ve kentteki diğer özel hastanelerde organ bekleyen hastalara nakledildi.

Medstar Antalya Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Levent Döşemeci, AA muhabirine, kazada ağır yaralanan hastanın başka bir sağlık kuruluşundaki ilk müdahalesinin ardından hastanelerine sevk edildiğini söyledi.

Hastada ağır kafa tası travmasının söz konusu olduğunu ifade eden Döşemeci, "Hastayı hayatta tutmak için çok çaba sarf ettik ama kan basıncı, tansiyonu ve değerleri çok düşüktü. Hastanın hayati fonksiyonlarını stabilleştirdikten sonra bilincinin tamamen kapalı olduğunu gördük." dedi.

Bütün çabalarına rağmen hastanın beyin ölümünün gerçekleştiğini kaydeden Döşemeci, bunun üzerine hasta yakınlarının organların bağışlanmasını olumlu karşıladığını anlattı.

Organ bağışında karışık duygular yaşadıklarını dile getiren Döşemeci, "Bir taraftan hasta için üzülürken, bir taraftan da organların başkalarına hayat olacağı düşüncesi kısmen sevindiriyor. Hasta artık bizim için bir hasta değil 4-5 hasta değerinde oluyor. Hastanın bütün organları bağışlandı ama fonksiyon açısından böbrekler, karaciğer ve kalp alındı. Bu organlarda Antalya'da uygun hastalara nakledildi." diye konuştu.

Antalya Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlu Doktoru Gözde Özge Ertunç ise hayatını kaybeden hastaya rahmet, yakınlarına ise sabır diledi.

Organ naklinin başka hastaları hayata bağlamak için çok önemli olduğunu vurgulayan Ertunç, " Türkiye'de organ bekleyen çok fazla hastamız var, Antalya bölgesi olarak bu farkındalığı ve bilinci arttırmak istiyoruz. İhtiyacı olan hastalarımıza bir umut, can ve hayat olmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.