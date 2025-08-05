Antalya'da Orman Yangınlarına Karşı PÖH Timi Görevde

Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, "yeşil vatan"ın korunması için ormanlık alanlarda devriye geziyor.

Türkiye'nin en geniş orman alanına sahip illerinden biri olan Antalya'da, yaz aylarında çoğu insan kaynaklı çıkan orman yangınlarının önlenmesi için İl Emniyet Müdürlüğü de özel bir uygulama başlattı.

Genelde terör operasyonlarında ve kentlerdeki silahlı çatışmalarda ön safta olan PÖH timleri, ülkenin ciğerlerini korumak için de teyakkuza geçti.

Ormanlık alanlarda düzenli devriye görevi yürüten timler, araç içi kameralarla ormanı kontrol ederken aynı zamanda termal dron ile bölgeyi havadan tarıyor.

Ekipler, orman içlerinde ve etrafında gördükleri şüpheli kişileri tespit ederek anında müdahale ediyor.

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, AA muhabirine, Türk Polis Teşkilatı olarak toplumun karşı karşıya olduğu her türlü sorunda gösterdikleri hassasiyet ve reaksiyonu yangınlar konusunda da göstermeye çalıştıklarını söyledi.

Devletin sağladığı imkanları, toplumun huzuru için seferber ettiklerini vurgulayan Arslan, "Ciğerimiz olan ormanlarda bir ağacın bile yanması yüreğimizi acıtıyor. Bu yüzden Antalya İl Emniyet Müdürlüğü olarak her konuda olduğu gibi orman yangınlarına karşı hemen reaksiyon göstererek bütün imkanlarımızı kullanıyoruz." dedi.

Talimat gerekmeden, görev tanımlamasına bakılmadan harekete geçiliyor

Orman yangınlarını bir toplum sorunu olarak nitelendiren Arslan, yangınlara karşı devletin olanaklarının kullanılması anlamında talimat gerekmeden, görev tanımlamasına bakılmaksızın ekipleri hemen yangın bölgesine sevk ettiklerini vurguladı.

PÖH'ün orman yangınlarına karşı önemli görevler üstlendiğini belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Devletimizin, vatanımızın, milletimizin ve toprak bütünlüğümüzün sağlanması yönünde halkımızın göz bebeği konumunda olan PÖH timleri, 'mavi vatan'ın korunmasında gösterdiği hassasiyeti 'yeşil vatan'ın korunması konusunda da gösteriyor. Timlerimiz Jandarma Özel Harekat timleri ile alan paylaşımı yaparak bütün alanlarda orman yangınları olmadan önce alınacak tedbirlerle alakalı görevlendirme yapıyor. PÖH timlerinin bu zamana kadar gösterdikleri fedakarca görev sorumluluğuyla, arazi hakimiyetlerini kullanarak orman yangınlarının önlemesine yönelik faydalarını görmeye başladık."

PÖH timlerinin tecrübesinden faydalanılıyor

Arslan, timlerin arazi konusundaki hakimiyetlerinin yanı sıra tecrübelerini ve Antalya özelinde hangi bölgelerde orman yangını olabileceği konusundaki bilgisinden faydalandıklarını dile getirdi.

Ormanların artık daha fazla güvende olduğunu söyleyen Arslan, "PÖH timlerimiz her zamanki görevlerinin yanında orman yangınlarına karşı da devletimize, milletimize, vatanımıza hizmet etme aşkı, şevkiyle görevlerini yerine getiriyor. Türk Emniyet Teşkilatı her toplumsal olayda gösterdiği hassasiyet ve inceliği orman yangınlarında da gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Arslan, polis ekiplerinin yangınların çıkmasını engelleme mücadelesinin yanında, yayılmasını önleme ve çıkış nedenini tespit konularında da çalışma yürüttüğünü sözlerine ekledi.