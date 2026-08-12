Antalya'da Orman Yangınlarına Müdahale Başladı
Alanya ve Konyaaltı'ndaki orman yangınları için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
ANTALYA'nın Alanya ve Konyaaltı ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahaleye başlandı.
Alanya'nın Tepe Mahallesi ile Konyaaltı'nın Hurma Mahallesi'nde öğleden sonra orman yangınları çıktı. İhbarla yangın bölgelerine müdahale için çok sayıda ekip yönlendirildi. İki ilçedeki yangınların kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahaleye başlandığı belirtildi.
Kaynak: DHA
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