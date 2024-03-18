Antalya\'da oto yıkama dükkanında genç tabancayla öldürüldü, 2 şüpheli gözaltına alındı

Realme GT Neo 6 Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Realme, sektördeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor ve yakında GT Neo 6 modelini piyasaya sürecek. Yeni telefonun fiyat performans odaklı olması beklenirken, oyunlarda kullanıcıları memnun edecek özelliklere sahip olacağı söyleniyor. Realme GT Neo 6, Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden güç alacak ve 1.5K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan bir OLED panelle gelecek. Ayrıca 24 GB RAM, 1 TB depolama alanı, OIS destekli 50 Megapiksel ana kamera ve 100W şarj hızı gibi özelliklere sahip olması bekleniyor. Cihazın çıkış tarihi ise önümüzdeki birkaç ay içinde olması iddia ediliyor.