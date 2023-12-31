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Antalya'da Otomobil Ağaca Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Antalya'da Otomobil Ağaca Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir otomobilin sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu ağaca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden sürücü Bilal Esat B., kardeşi Ö.F.B. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu iyi.

31.12.2023 - 17:20,  Güncelleme: 17:22
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ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Bilal Esat B. (17) hayatını kaybetti, kardeşi Ö.F.B. (8) ise yaralandı.

Kaza, saat 13.15 sıralarında Döşemealtı Altınkale Mahellesi Akdeniz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bilal Esat B.'nin kullandığı 34 TV 2113 plakalı otomobil Burdur istikametine seyir halindeyken bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Metrelerce sürüklenen otomobil, ağaca çarparak durdu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücü ve kardeşi Ö.F.B., itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı. İlk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekibi, sürücü Bilal Esat B.'nin hayatını kaybettiğini bilerlid. Yaralanan Ö.F.B. ise ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesin'e kaldırıldı.

Kazayı duyarak olay yerine gelen Bilal Esat B.'nin bir yakını, cansız bedenine sarılarak ağladı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

Antalya\'da Otomobil Ağaca Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Kaynak: DHA
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