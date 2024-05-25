Antalya'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya\'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, A.S. yönetimindeki otomobil, Hamdi Bozkurt'un kullandığı motosiklete çarptı. Kazada Bozkurt hayatını kaybetti. Alkollü olduğu belirlenen sürücü A.S. ve araçta bulunan F.K. polis tarafından yakalandı.

25.05.2024 14:15
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

A.S. yönetimindeki 07 AVG 267 plakalı otomobil, Göksu Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde Hamdi Bozkurt'un (51) kullandığı motosiklete çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, Bozkurt'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Alkollü olduğu belirlenen ve kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü A.S. ile araçta bulunan F.K, polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA

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