Antalya'da Rusların Zafer Günü Coşkusu - Son Dakika
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Antalya'da Rusların Zafer Günü Coşkusu

Antalya'da yaşayan Rus vatandaşları, 9 Mayıs Zafer Bayramı'nı kutlamak için bir araya geldi. Kutlamalarda, savaşta hayatını kaybeden Rus vatandaşları için dualar edildi ve çocuklar beyaz güvercinler gökyüzüne bıraktı. Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen etkinliğe, birçok Rus vatandaşı ve yerel yetkililer katıldı.

09.05.2024 17:38
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Yerleşik Rusların Zafer Günü coşkusu

Rus vatandaşları Antalya'da Zafer Günü'nü gökyüzüne beyaz güvercin bırakarak kutladı

Vali yardımcısından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü ile barış vurgusu

Savaş sırasında hayatını kaybeden Rus vatandaşları için dualar edildi, çocuklar gökyüzüne beyaz güvercinler bıraktı

ANTALYA - Tatillerini geçirmek üzere Antalya'da bulunan ve kentte yerleşik olarak ikamet eden Rus vatandaşları 9 Mayıs Zafer Bayramı'nı Belek'te bulunan Dinler Bahçesi'nde kutladı. Kutlamalarda Rus çocuklar gökyüzüne beyaz güvercin bıraktı.

Yaklaşık 6 yıl suren 2. Dunya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 79. yıldönümü, Antalya'da yerleşik olarak ikamet eden ve tatil amacıyla kentte bulunan Rus vatandaşların katılımı ile kutlandı. Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen Zafer Bayramı kutlamalarına Rus vatandaşları yoğun katılım sağladı. Savaş sırasında hayatını kaybeden Rus vatandaşları için dualar edilirken, çocuklar gökyüzüne beyaz güvercinler bıraktı. Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen ve Belek Turizm Bölgesi'nde bulunan Dinler Bahçesinde gerçekleştirilen 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamalarına Rusya Antalya Başkonsolosu Vetrik Sergey Mikhailovich'in yanı sıra Antalya Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat,, Kırgızistan Antalya Başkonsolosu Rustam Koşhonov, Kazakistan Antalya Başkonsolosu Kuat Kanafeyev, Belarus Antalya Fahri Konsolosu Laçin Mirza, Antalya Azerbaycan Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı Azer İsmayil, ATSO Başkan Yardımcısı Fatih Kabadayı ve çok sayıda davetlinin yanı sıra Antalya'da bulunan Rus vatandaşlarıda katıldı.

'27 milyon Sovyet vatandaşı hayatını kaybetti'

Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Vetrik Sergey Mikhailovich ve beraberindekiler ilk olarak Dinler Bahçesinde oluşturulan ve İkinci Dünya Savaşı sırasında hayatını kaybeden Rus askerlerinin gerçek fotoğraflarının bulunduğu 'Savaşın Yüzleri' sergisini gezdi. Serginin ardından konuşan Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Vetrik Sergey Mikhailovich, ikinci dünya savaşı sırasında 27 milyon Sovyet vatandaşının hayatını kaybettiğini belirterek, "79 yıl önce çok uluslu Sovyet halkı, tarihin en korkunç ve kanlı savaşını kazandı. Bu Zafer, halklarımızı esaretten kurtardı, Avrupa'yı özgürleştirdi ve tüm insanlığa hayat verdi. Savaş sırasında, Nazi soykırımının kurbanı olan hem askeri personel hem de siviller de dahil olmak üzere 27 milyon Sovyet vatandaşı hayatını kaybetti. Bugün, Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan dahil olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinin Antalya'daki tüm konsolosluk başkanları burada bulunuyorlar. Ülkelerimizde savaştan etkilenmeyen tek bir aile yoktur" dedi.

Atatürk'ün sözünü hatırlattı

9 Mayıs'ın sadece bir bayram olmadığının altını çizen Mikhailovich, "9 Mayıs, her birimiz için en önemli ve dokunaklı bayram olmaya devam etmektedir. Fakat bu sadece bir bayram değil. Halihazırda Zafer Bayramı, barış, iyi niyet, hümanizm fikirlerini doğrulayan, tüm dünya halklarını dostane ilişkilere çağıran bir semboldür. Bu, Büyük Zafer'in ne pahasına elde edildiğini hepimize ebedi bir hatırlatmadır. ve korkunç trajedinin tekrarlanmasını önlemek için elimizden geleni yapmak bizim görevimizdir" ifadelerini kullandı. Antalya Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat'ta Gazi Mustafa Kemal'in 'Savaş zorunlu değilse, cinayettir' sözünü hatırlatarak, "Bütün ülkelerin zafer günü, zafer bayramı ve benzeri kutlamaları vardır, bizde kutluyoruz. Bütün ulusların tarihleri kahramanlık hikayeleri ile doludur. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Savaş zorunlu değilse, cinayettir' sözünü hatırlatmak isterim. Ülkemiz yaklaşık 100 yıldır savaşın dışında kalmayı başarmıştır. Bu Atatürk'ün koyduğu bir üsluptur" dedi. Konuşmaların ardından 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamalarına katılanlar canlı yayın ile Rusya'da düzenlenen geçit törenini izledi.

Kaynak: İHA

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