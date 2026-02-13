Antalya'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
Antalya'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

13.02.2026 14:49
Konyaaltı'nda portakallar döküldü, İbradı'ya 127 kg yağış düştü, fırtına devam edecek.

PORTAKALLAR DALLARINDAN DÖKÜLDÜ

Antalya'da dün gece başlayan ve sabah saatlerine kadar etkili olan sağanak, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Konyaaltı ilçesinde bulunan bazı meyve bahçeleri su altında kaldı. Yükselen su seviyeleri nedeniyle ağaçlar yarıya kadar su içerisinde kaldı. Dallardaki portakallar ise yağmur nedeniyle döküldü. Konyaaltı Sahili'nde oluşan dalgalar zaman zaman sahil bandına kadar ulaştı. Dalgalara aldırış etmeyen bir kişi, kumsala vurmuş olabilecek madeni para, değerli eşyaları metal dedektörü ile aradı. Bazı kişiler ise sahil bandından dalgaları izledi. Yağışlar nedeniyle Boğaçayı'ndan denize ulaşan çamurla birlikte denizin bir bölümü kahverengiye döndü.

İBRADI'YA 127 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre dün gece itibarıyla Türkiye'de en fazla yağış Antalya'nın İbradı ilçesine düştü. Verilere göre İbradı'ya 127, Döşemealtı'na 110, Manavgat'a 103, Finike'ye 98, Konyaaltı'na 89, Gündoğmuş'a 85, Kumluca'ya 81 kilogram yağış düştü. Yağışların akşam saatlerinde etkisini azaltması, fırtınanın ise yarın sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

