Antalya'da sağlık çalışanları 25. geleneksel futbol turnuvasında 9 Kasım'da buluşacak - Son Dakika
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Antalya'da sağlık çalışanları 25. geleneksel futbol turnuvasında 9 Kasım'da buluşacak

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Antalya\'da sağlık çalışanları 25. geleneksel futbol turnuvasında 9 Kasım\'da buluşacak
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Antalya'da sağlık çalışanlarının tanışması için 25'incisi düzenlenecek İl Sağlık Çalışanları Geleneksel Futbol Turnuvası 9 Kasım'da yapılacak. Turnuvaya kamu ve özel sağlık kurumları ile Akdeniz Üniversitesi hastane personeli katılabilecek; kura ve fikstür 6 Kasım'da belirlenecek.

Antalya'da 25'incisi düzenlenecek "İl Sağlık Çalışanları Geleneksel Futbol Turnuvası"nda sağlık çalışanları bir araya gelecek.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sağlık çalışanlarının tanışması amacıyla yapılacak etkinlik, 9 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Turnuvaya, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Kamu Sağlık Kurumları ile Özel Sağlık Kurumları, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane personeli, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Antalya Eczacılar Odası, Tabipler Odası, Kızılay Kan Merkezi, Diş Tabipleri Odası, Antalya Akdeniz Medikacılar Odası personeli (Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine göre Sertifikaları Sağlık Bakanlığınca onaylanmış belgelere sahip olan personel) katılabilecek.

Turnuvanın kura çekimi ve fikstürü 6 Kasım'da İl Sağlık Müdürlüğü Ek Kampüs Toplantı Salonu'nda yapılacak.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Antalya'da sağlık çalışanları 25. geleneksel futbol turnuvasında 9 Kasım'da buluşacak - Son Dakika
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