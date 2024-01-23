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Antalya'da Sahillerde 6 Günde 8 Ceset Bulundu - Son Dakika
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Antalya'da Sahillerde 6 Günde 8 Ceset Bulundu

Antalya'nın sahillerinde son 6 günde 8 ceset bulunmasının ardından Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadriye, Belek ve Boğazkent sahillerinde 24 saat esasına göre devriye görevine başladı. Polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, sahil şeridini kontrol ederken, 5 yıldızlı otellerin güvenlik görevlileri de tesislerin sahilini kontrol ediyor.

Antalya\'da Sahillerde 6 Günde 8 Ceset Bulundu
23.01.2024 - 12:58,
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ANTALYA'da sahillerde 6 günde 8 ceset bulunmasının ardından Serik'te polis ekipleri, kıyı bandında gece gündüz devriye görevine başladı.

Antalya'nın sahillerinde 6 günde 8 ceset bulunmasının ardından Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadriye, Belek ve Boğazkent sahillerinde 24 saat esasına göre devriye görevine başladı. Polis, 3 mahallede 15 kilometre uzunluğundaki sahil şeridini belirli aralıklarla kontrol ediyor. 5 yıldızlı otellerin güvenlik görevlileri de tesislerin sahilini kontrol ediyor. Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ise denizde çalışma yürütüyor. Kadriye Mahallesi Muhtarı Süleyman Çalışkan, Kadriye sahillerinde 3 ceset bulunduğunu anlattı. Polis ekiplerinin sahilde aralıksız devriye görevi yaptığına değinen Çalışkan, "Çok üzücü bir durum. İnsan olarak çok üzülüyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Antalya'da Sahillerde 6 Günde 8 Ceset Bulundu - Son Dakika
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