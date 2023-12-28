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Antalya'da şehitler için mevlit okutuldu - Son Dakika
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Antalya'da şehitler için mevlit okutuldu

Antalya'da, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 12 asker için Muratpaşa Camisi'nde mevlit programı düzenlendi. Programa, Muratpaşa Kaymakamı, Belediye Başkanı, milletvekilleri, il başkanı, ilçe müftüsü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Muratpaşa Belediye Başkanı, terörün son bulması dileğinde bulunarak, şehitlerin ruhuna dua edildi.

Antalya\'da şehitler için mevlit okutuldu
28.12.2023 - 17:47,
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Antalya'da, şehit 12 asker için mevlit okutuldu.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerler için Muratpaşa Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.

Programa, Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan, Belediye Başkanı Ümit Uysal, Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Muratpaşa İlçe Müftüsü İshak Göksel, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, terörün son bulması dileğinde bulunarak, "Şehadet yüksek bir makam. Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun, milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Programda şehitler için dua edildi.

Kaynak: AA
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