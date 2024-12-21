Antalya\'da Sel Sonrası Kurtarma Çalışmaları

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MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Antalya'nın Manavgat ve Serik ilçesinde etkili olan sağanak sonrası Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ASAT ekiplerince ihbarlara müdahale edildi. Saat 17.00 itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlar neticesinde; Manavgat'ın Sarılar, Hatipler, Milli Egemenlik, Side, Kavaklı, Ilıca, Mimar Sinan, Aydın Evler, Yayla, Kasaplar, Aşağı Pazarcı, Şelale, Örnek, Yukarı Hisar, Emek, Ulukapı, Sorgun, Yukarı Pazarcı, Çeltikci, Aşağıışıklar, Salkım Evler, Sanayi, Karaöz mahallelerinde yaşanan olumsuzluklara itfaiye ekipleri müdahale etti.

Antalya itfaiyesi 73 mesken içi su baskını, 17 iş yeri su baskınına müdahale ederken, araç içerisinde mahsur kalan vatandaşlar da kurtarıldı. İtfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşları botlarla kurtardı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT ekipleri de ev ve iş yerlerinde yaşanan su baskınlarına müdahale ederken, suların tahliye edilmesini sağladı. ASAT ekipleri mazgalların açık kalması noktasında da çalışmalarını sürdürdü.