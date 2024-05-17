Antalya'da Şeyhmus Özdemir'i öldürdükleri iddiasıyla yeniden yargılanan baba ve oğul tahliye edildi - Son Dakika
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Antalya'da Şeyhmus Özdemir'i öldürdükleri iddiasıyla yeniden yargılanan baba ve oğul tahliye edildi

Antalya\'da Şeyhmus Özdemir\'i öldürdükleri iddiasıyla yeniden yargılanan baba ve oğul tahliye edildi

Antalya'da 4 yıl önce Şeyhmus Özdemir'i öldürdükleri iddiasıyla hapis cezası alan baba ve oğul, Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden yargılandıkları davada tahliye edildi. Sanıklar, 'kasten ağırlaşmış yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

17.05.2024 13:01
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Antalya'da 4 yıl önce 20 yaşındaki genci darbederek öldürdükleri iddiasıyla Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden yargılanan baba ve oğlunun tahliyelerine karar verildi.

Yargıtay, çektiği videoları "Ares" takma adıyla sosyal medyada paylaşan ve "sosyal medya fenomeni" olarak nitelendirilen Şeyhmus Özdemir'i öldürdükleri öne sürülen baba Veysi E. (47) ile oğlu Kadir Ozan E'ye (25) verilen hapis cezasına yapılan itirazı kabul ederek sanıkların tekrar yargılanması için dosyayı Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanıklar Veysi E. ile oğul Kadir Ozan E. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, müştekiler Sultan ve Yaşar Özdemir ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı sanıklara Yargıtay kararını okuyarak, son savunmalarını yapmalarını istedi.

Sanıklardan Veysi E, kasıtlı hareket etmediğini, 4 yıldır tutuklu olduğunu ve bozma kararının aleyhine olanları kabul ettiğini belirtti.

Kadir Ozan E, yaşanan olayda kimseyi öldürme kastı olmadığını, tahliye ve beraatine karar verilmesini istedi.

Müştekiler ise sanıkların oğullarının canına kast ettiğini, kasıtlı olarak çocuklarının öldürüldüğünü ve sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini ifade etti.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Veysi E. ve Kadir Ozan E'nin "kasten ağırlaşmış yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 12 yıl hapis cezasına indirim hükümlerini uygulayarak tahliyelerine karar verdi.

Olay

Kepez ilçesi varyantında 4 Şubat 2020'de yaralı bulunan Şeyhmus Özdemir (20), ambulansla kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış, genci darbettikleri anlaşılan baba ve oğlu tutuklanmıştı.

Özdemir, tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra hayatını kaybetmişti. Tutuklu yargılanan sanıklara "kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezası verilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Şeyhmus Özdemir'i öldürdükleri iddiasıyla yeniden yargılanan baba ve oğul tahliye edildi - Son Dakika

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