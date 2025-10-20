Antalya'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Antalya'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı

20.10.2025 11:16
Serik'te iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Belek Mahallesi'ndeki bir gayrimenkul emlak ofisine gelen Alper Al (22) ve Ahmet Koç (25) ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iş yerindeki bir grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Koç ve Al ile gruptakiler birbirine tabanca ve tüfekle ateş açtı. Koç ofis içinde, Al da sokakta vuruldu. Silahlı kavgada, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi de yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Koç ve Al'ın hayatını kaybettiğini belirledi, yaralı ise hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Koç ve Al'ın otomobille olay yerine geldikleri, birinin elinde tüfek olduğu, ardından taraflar arasında karşılıklı ateş açıldığı ve kaçmaya çalışan kişinin vurularak yere yığıldığı yer alıyor.

Kaynak: AA

Beyoğlu’nda kız istemede patlatılan havai fişekler evi yaktı: 8 kişi dumandan etkilendi
Ali Babacan ve Mehmet Şimşek, 29 Ekim resepsiyonunda yan yana
Gebze’den güzel haber hala gelmedi ’’Bilir’’ çifti için zamanla yarış
FED, faiz kararını açıkladı
Ali Babacan’dan AK Parti’ye dönüş sorusuna net yanıt
Beştepe’deki 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken detay Bahçeli katılmadı
