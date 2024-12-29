Antalya'da Taraftar Lokaline Silahlı Saldırı: 2 Tutuklama

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Lokali'ne yapılan silahlı saldırıya ilişkin 2 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 20 Aralık'ta 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneği'nde meydana gelen kurşunlama ve silahla yaralama olayı ile ilgili emniyet müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda ekiplerce, olayda kullanılan çalıntı plakalı aracın kiralık olduğu, olaya karışan şahısların ise Ö.E, A.Y, K.Ş. ve Ö.B. olduğu tespit edildi.

Ekiplerce 22 Aralık'ta yakalanarak adli mercilere sevk edilen K.Ş. ve Ö.E. tutuklandı, Ö.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari olarak arama çalışmaları devam eden A.Y. ise bugün yakalandı.

Meltem Mahallesi'ndeki taraftar lokaline 20 Aralık'ta ateş açılmış, olayda bir kişi yaralanmıştı.