Antalya'da Tefecilik ve Kaçak Silah Operasyonu - Son Dakika
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Antalya'da Tefecilik ve Kaçak Silah Operasyonu

Antalya\'da Tefecilik ve Kaçak Silah Operasyonu

Antalya'da düzenlenen operasyonda 4 kişi tutuklandı, kaçak silah ve tefecilik suçları ele geçirildi.

04.12.2024 15:16
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Antalya'da düzenlenen operasyonda kaçak silah ve tefecilik suçlarından gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte tefecilik ve silah kaçakçılığı yapan kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürdü.

Son bir haftada gerçekleştirilen operasyonda kaçak silah ve tefecilik suçlarından 5 şüpheli yakalandı, 1 tabanca, 1 susturucu, 1 şarjör ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Aranan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda ise kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalanarak cezaevine, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı'nca uluslararası düzeyde aranan ve hakkında difüzyon kararı bulunan 1 kişi yakalanarak İl Göç İdaresine teslim edildi.

Kepez, Alanya ve Manavgat'ta yapılan operasyonlarda da 12 bin 560 dolu makaron, 3 bin 748 şişe içki, 821 sigara, 348 elektronik sigara, 137 puro, 45 kilogram tütün, 5 cep telefonu ele geçirildi, 10 şüpheliye işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Operasyon, Politika, Güvenlik, antalya, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

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