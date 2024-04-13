Antalya'da teleferik kazasında hayatını kaybeden avukatın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da teleferik kazasında hayatını kaybeden avukatın cenazesi toprağa verildi

Antalya\'da teleferik kazasında hayatını kaybeden avukatın cenazesi toprağa verildi

Antalya'da teleferik kazasında hayatını kaybeden avukat Memiş Enes Gümüş'ün cenazesi, memleketi Aydın'ın Söke ilçesinde defnedildi. Gümüş'ün ailesi ve yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumundan alınan cenaze, Söke'deki mezarlıkta toprağa verildi. Kazada hayatını kaybeden avukatın ailesi ve yakınları cenazeye katıldı.

13.04.2024 19:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'daki teleferik kazasında yaşamını yitiren avukat Memiş Enes Gümüş'ün (54) cenazesi, memleketi Aydın'ın Söke ilçesinde toprağa verildi.

Ramazan Bayramı tatili için ailesiyle birlikte gittiği Antalya'da bindiği teleferik kabininin devrilen direğe çarparak parçalanması sonucu düşerek hayatını kaybeden Gümüş'ün cenazesi, yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumundan alındı.

Söke ilçesindeki Bağarası Mahallesi'ndeki evine getirilen Gümüş'ün cenazesi, helallik alındıktan sonra Karatlı Mahallesi Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazını Gümüş'ün imam olan teyzesinin oğlu Yakup Gümüş kıldırdı.

Cenazeye, Gümüş'ün ağabeyi Üzeyir Gümüş'ün de aralarında bulunduğu yakınları, arkadaşları ve komşuları ile Söke Belediye Başkanvekili Fuat Evren Gül, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı da katıldı.

"Hayırlı gezmeler, dedim bir daha da görüşemedik"

Gümüş'ün ağabeyi Üzeyir Gümüş, mahallede kurulan taziye çadırında AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşiyle en son bayramın birinci günü sabah görüştüklerini ve bayramlaştıklarını söyledi.

Kardeşiyle bir daha görüşemediğini anlatan Gümüş, "Kazayı da akşamüzeri öğrendik. 'Bayramın mübarek olsun.' dedi. Bende 'Sağ ol.' dedim. Köydeydim 'Bağarası'na ineceğim.' dedim. 'Görüşürüz.' dedim. 'Yok görüşemeyiz ben Antalya'dayım.' dedi. Ben de 'Hayırlı gezmeler.' dedim. Bir daha da görüşemedik." ifadelerini kullandı.

Olay

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde dün direklerden birinin devrilerek çarptığı kabinin parçalanması sonucu düşen Memiş Enes Gümüş hayatını kaybetmiş, aynı kabinde bulunan aralarında eşi Kezban, çocukları Lütfullah (17) ve Fatih Gümüş'ün (14) de bulunduğu 7 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Teleferik sisteminin durması nedeniyle asılı kalan kabinlerdeki 174 kişi tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

Adli Tıp, Antalya, Gümüş, Aydın, Söke, Magazin, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da teleferik kazasında hayatını kaybeden avukatın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
    07:04 Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

    Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

  • Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1 ölü, 5 yaralı
    06:13 Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1 ölü, 5 yaralı

    Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.

  • İstanbul'da Bayram Tatili Dönüşünde Trafik Tedbirleri Uygulanıyor
    06:05 İstanbul'da Bayram Tatili Dönüşünde Trafik Tedbirleri Uygulanıyor

    İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikteki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler uygulanmaya başlandı. Kamyon, tır, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların şehre girişleri saat 05.00 itibarıyla durduruldu. Ağır tonajlı araçların yarın saat 05.00 itibarıyla yeniden kente giriş yapmalarına izin verilecek.


04:10 İran’ın İsrail’e saldırısı Tahran’da coşkuyla kutlandı “Kahrolsun İsrail“ sloganları attılar İran'ın İsrail'e saldırısı Tahran'da coşkuyla kutlandı! "Kahrolsun İsrail" sloganları attılar
01:13 İran’dan bölgedeki ülkelere gözdağı: İsrail’e hava sahasını ya da toprağını açanlar kesin cevabımızı alacak İran'dan bölgedeki ülkelere gözdağı: İsrail'e hava sahasını ya da toprağını açanlar kesin cevabımızı alacak
00:01 Ürdün, İran’ın İsrail’e yönelik saldırısı sonrası olağanüstü hal ilan etti Ürdün, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısı sonrası olağanüstü hal ilan etti
23:45 İran’ın İsrail’e saldırısı sonrası ABD’den ilk açıklama: İran’dan gelen tehditlere karşı İsrail’in savunmasını destekleyeceğiz İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası ABD'den ilk açıklama: İran'dan gelen tehditlere karşı İsrail'in savunmasını destekleyeceğiz
22:56 İran’dan İsrail’e İHA ve balistik füze saldırısı İran'dan İsrail'e İHA ve balistik füze saldırısı
00:16 Lübnan Hizbullah’ı, İsrail’in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu Lübnan Hizbullah'ı, İsrail'in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu
23:10 İsrail Başbakanı Netanyahu: Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz İsrail Başbakanı Netanyahu: Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz
22:39 Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı
21:43 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeni dönemde de Kur’an-ı Kerim’e el basarak yemin etti Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeni dönemde de Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti
21:32 Taraftar en sonunda çıldırdı Fernando Santos’a soğuk duş Taraftar en sonunda çıldırdı! Fernando Santos'a soğuk duş
20:48 Beşiktaş, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı
20:11 Kütahya’da yeniden açılan pavyonlar ikinci kez kapatıldı Kütahya'da yeniden açılan pavyonlar ikinci kez kapatıldı
20:03 Yasa dışı Yahudi yerleşimciler Batı Şeria’da Filistinlilerin köylerine saldırdı Yasa dışı Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin köylerine saldırdı
19:57 Kağıthane’de silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı Kağıthane'de silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2024 07:55:25. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da teleferik kazasında hayatını kaybeden avukatın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement