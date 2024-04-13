Antalya\'da teleferik kazasında mahsur kalanların tahliyesi başarıyla devam ediyor

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da meydana gelen teleferik kazasında 19 kabinde mahsur kalan 137 kişinin başarıyla tahliye edildiğini ve 5 kabinde 29 kişinin tahliyesine de devam edildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi X hesabından Antalya'da meydana gelen teleferik kazasına ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, 19 kabinde mahsur kalan 137 kişinin başarıyla tahliye edildiğini ve 5 kabinde 29 kişinin tahliyesine de devam edildiğini duyurdu.

Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Teleferikte mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Mahsur kalan 19 kabindeki 137 kişi başarıyla tahliye edilmiştir. 5 kabinde 29 kişinin tahliyesine de devam edilmektedir.

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4 Jandarma Genel Komutanlığına ait 3 helikopter kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev yapmaktadır. Bölgeye AFAD, T.C Jandarma Gn. K., Türk Polis Teşkilatı, T.C Sahil Güvenlik Komutanlığı, UMKE, STK ve İtfaiye ekiplerinde toplam; 607 arama kurtarma personeli, 8 helikopter, 1 askeri kargo uçağı, 113 araç ve 6 ambulans ile drone görevlendirilmiştir. Kurtarma çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."