Antalya\'da teleferikte mahsur kalanların kurtarma çalışmaları devam ediyor

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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Antalya'da teleferikte mahsur kalanlardan 16 kabindeki 128 kişinin kurtarıldığını, 8 kabinde ise 43 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Memiş, mahsur kalan kişilerle sürekli irtibat halinde bulunduklarını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Memiş, Antalya'daki teleferik kazasının ardından mahsur kalanları kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede, gazetecilere son durum hakkında açıklama yaptı.

Kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Memiş, asılı kalan kabinlerden 16'sındaki 128 kişinin kurtarıldığını, 8 kabindeki 43 kişinin tahliye işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.

"HAVA KARARMADAN OPERASYONUMUZU TAMAMLAMAYI ÜMİT EDİYORUZ"

Teleferik kazasında 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin yaralandığını aktaran Memiş, dün olayın olduğu andan itibaren çalışmaların aralıksız ve kesintisiz sürdüğünü ifade etti. Kurtarma çalışmalarına toplam 500 profesyonelin katıldığını aktaran Memiş, şöyle devam etti:

"Tahliye işlemlerini komutanlığımızın 4 helikopteriyle birlikte sürdürüyoruz. Aynı zamanda karadan da özel ekipmanları olan profesyonel ekiplerimizle birlikte kabinlere ulaşıp, ip yardımıyla tahliyelerinin gerçekleştiriyoruz. Jandarmamızın ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Hava Kuvvetlerine bağlı helikopterlerimiz de var. Ancak bölgede dün olmayan bugün için rüzgardan kaynaklı uçuşlarda yer yer sorun yaşanıyor. Buna rağmen çok güçlü bir müdahale yaptığımızı söyleyebiliriz. Hava kararmadan operasyonumuzu tamamlamayı ümit ediyoruz. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum.

Dünkü hava şartları olmuş olsaydı, size süre verebilirdim ama şu anda sürekli değişken bir hava akımı var, rüzgar var. Çok sarp bir arazide bu operasyon yürütülüyor. Mümkün olan en kısa sürede operasyonu tamamlayacağız. Vatandaşlarımızla sürekli irtibat halindeyiz. Onlarla sürekli görüşüyoruz. Sağlık durumlarının iyi olduğunu biliyoruz."

Öte yandan, Antalya Valiliğinin X hesabından da kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verilerek, görseller paylaşıldı