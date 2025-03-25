Antalya'da Toz Taşınımı Etkili Oldu - Son Dakika
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Antalya'da Toz Taşınımı Etkili Oldu

Antalya'da toz taşınımı etkili oldu, görüş mesafesi azaldı ve 2 gün daha artacağı öngörülüyor.

25.03.2025 15:36
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Meteoroloji uyarmıştı: Antalya'da toz taşınımı etkili oldu, görüş mesafesi düştü

Kentte toz taşınımının 2 gün daha artarak süreceği öngörülüyor

ANTALYA - Antalya'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan toz taşınımı görüş mesafesini düşürdü. Konyaaltı Sahili ve Beydağları zor gürüldü. Toz taşınımının önümüzdeki 2 gün boyunca artarak devam edeceği öğrenildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yurt genelinde Afrika ve Orta Doğu üzerinden gelen yoğun toz taşınımının etkisi altına gireceği uyarısının ardından bugün sabah saatlerde Antalya'yı da toz bulutu kapladı. Kent merkezinde oluşan toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Konyaaltı ve Kepez üstünde bulunan seyir teraslarından bakıldığında vatandaşlar oluşan pus nedeniyle Konyaaltı sahil şeridi ve ötesindeki Beydağlarını görmekte zorlandı.

Toz konsantrasyonu artacak

Öte yandan bugün meteoroloji verilerine göre Antalya için 47 olarak ölçümü gerçekleştirilen toz konsantrasyonu, önümüzdeki iki gün etkisini biraz daha arttırıp 50 ila 100 arasında olacağı öngörülüyor.

"İlk defa görüyorum böyle bir havayı"

Sabah erken saatlerde görüş mesafesinin daha düşük olduğunu ve dağları görmekte zorlandığını belirten Tansel Mavi isimli vatandaş, "Antalya'nın güzelliğini yaşamak için geldik buraya. Beydağları ve kar manzarasıyla birlikte keyfini çıkartıyoruz. Bugün ilk defa görüyorum böyle bir havayı, sabah saatlerinde görüş mesafesi biraz daha azdı. Yavaş yavaş açılmaya başladı. Antalya güzelliğini gösterecek. Hafta içi olması nedeniyle insanlar sahilde fazla zaman geçirmiyor. Ama hafta sonları buralar kalabalık oluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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