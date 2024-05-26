Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 ağır 4 yaralı - Son Dakika
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Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 ağır 4 yaralı

Antalya\'da trafik kazası: 1 ölü, 2 ağır 4 yaralı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ve iki motosiklet çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.

26.05.2024 01:01
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir otomobil ve iki motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Karşıyaka Mahallesi Camikırığı Caddesi'nde seyreden S.A'nın kullandığı 07 EBU 15 plakalı otomobil, önce aynı istikamete giden sürücüsü henüz belirlenemeyen plakasız motosikletle çarpıştı.

Daha sonra yine sürücüsünün kimlik bilgilerine ulaşılamayan 07 MA 9980 plakalı motosikletle çarpışan otomobil, park halindeki 07 V 2313 plakalı kamyonete çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde bir kazazedenin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada, otomobilin sürücüsü ve 3 kişi yaralandı.

Yaralılar kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan motosiklette oldukları belirlenen 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince kazada hayatını kaybeden ve yaralananların kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 ağır 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 ağır 4 yaralı - Son Dakika
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