Antalya'da Tüfekle Vurulmuş Kadın Bulundu
Antalya'da Tüfekle Vurulmuş Kadın Bulundu

30.03.2026 00:19
25 yaşındaki Suriye uyruklu Vahda Al Şevvah evinde vurulmuş halde bulundu. Soruşturma devam ediyor.

ANTALYA'da yaşayan Suriye uyruklu Vahda Al Şevvah (25), evinde göğsünden tabanca ile tek kurşunla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayın intihar mı cinayet mi olduğu araştırılıyor.

Olay, saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesi Şelale Mahallesi 7509 Sokak'ta meydana geldi. Polis ekiplerine yapılan ihbarda, Vahda Al Şevvah'ın yanlışlıkla kendisini vurduğu bildirildi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, evli ve 3 çocuk annesi Vahda Al Şevvah'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından savcılık ve olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede, Şevvah'ın göğsünden tabancayla tek kurşunla vurularak yaşamını yitirdiği tespit edildi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Şevvah'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şevvah'ın cenazesi evden çıkartılırken yakınları feryat ederek ağladı.

Cinayet Büro Amirliği, olayın intihar mı cinayet mi olduğunu belirlemek için soruşturmasını sürdürüyor.

Haber: Aysu DURSUN - Kamera: Mehmet YILMAZ/ Antalya,

Kaynak: DHA

