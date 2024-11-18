Antalya'da Tur Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü - Son Dakika
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Antalya'da Tur Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü

Antalya\'da Tur Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü

Antalya'nın Serik ilçesinde bir tur otobüsü, otomobille çarpışarak kazaya neden oldu. Otomobil sürücüsü Ali Yılmaz hayatını kaybetti, otobüste ise yaralanan olmadı.

18.11.2024 01:28  Güncelleme: 01:29
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ANTALYA'nın Serik ilçesinde tur otobüsü, çarpıştığı otomobili metrelerce sürükledikten sonra karşı şeride geçerek durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Ali Yılmaz (20) yaşamını yitirirken, tur otobüsündeki 13 yolcu ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, akşam saatlerinde meydana geldi. Manavgat'tan Serik ilçesi istikametine seyinr halinde olan Hüseyin Köle yönetimindeki 07 BKP 115 plakalı tur otobüsü, kavşaktan geçmeye çalışan Ali Yılmaz yönetimindeki 07 AKH 810 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobili yaklaşık 20 metre sürükledikten sonra refüjdeki palmiye ağacını devrilen otobüs, karşı şeride geçip kaldırıma çarparak durabildi.

Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Ali Yılmaz, sıkıştığı araçta itfaiye görevlilerinin çalışmasıyla çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Ali Yılmaz kurtarılamadı. Tur otobüsündeki 13 yolcu büyük korku yaşarken, yaralanan olmadı. Olay yerine gelen trafik ekipleri yolu ulaşıma kapadı. Araçların çekilmesi ve belediye ekiplerinin temizlik çalışması yapmasının ardından trafik akışı kontrollü olarak yeniden sağlandı.

Otobüs şoförü Hüseyin Köle'nin gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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