Antalya\'da Türk Medeni Kanunu Sergisi Açıldı

14.04.2026 14:35
Antalya'da açılan sergide Türk Medeni Kanunu'nun yasalaşma süreci ve Cumhuriyet dönemi sergilendi.

Antalya'da, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı (ATAM) ve Antalya Barosu işbirliğiyle "Türk Kanunu Medenisi ve Cumhuriyet Sergisi" açıldı.

ATAM tarafından yürütülen ve 2026 Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı kapsamında desteklenen "Türk Kanunu Medenisi ve Cumhuriyet" projesi kapsamındaki sergi, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Sergide, Türk Kanunu Medenisi'nin yasalaşma sürecini, öncesindeki hukuk düzenini ve Cumhuriyetle katedilen süreci görselleştiren infografikler ve ATAM özel arşivinden seçilen fotoğraflar sergilendi.

Ayrıca koleksiyon, yargı kararları, arşiv belgeleri, akademik çalışmalar ve meclis tutanaklarının yanı sıra yasalaşma aşamalarına dair Resmi Gazete nüshalarını, komisyon başkanına ilişkin dokümanlarını ve Atatürk'ün konuyla ilgili mülakatlarını da kapsıyor.

ATAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılınç, daha önce Tokat ve Ankara'da düzenlenen serginin 5'incisini Antalya'da açtıklarını söyledi.

Merkez olarak bu konunun çok önemli olduğunu düşündüklerini aktaran Kılınç, şunları kaydetti:

"Sadece bizim milletimiz açısından değil, hangi toplum olursa olsun tüm toplumlar açısından bakıldığında medeni kanunların çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Bu öneme istinaden bir proje düzenleyelim diye düşündük. Aslında sergimiz Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı kapsamında desteklenen projemizin ayaklarından sadece bir tanesi. Sergiyi gezmiş olan kişiler sergiden çok önemli bilgi de edinmiş olacaklar. Rastgele bilgiler ve dokümanların seçilmiş olduğu bilgi değil, Türk Kanuni Medenisinin arka planında yatan hususların neler olduğunu, hazırlanış sürecinde neler olduğunu sonra cumhuriyetle olan etkileşimin neler olduğunu çok rahat bir şekilde görüyoruz. Görsel olarak Türk Kanuni Medenisiyle, Cumhuriyet etkileşimini ortaya koymak amacıyla sergi haline getirdik."

Antalya Barosu Başkanı Ali Çağdaş Bozaner de hukuk tarihinin en büyük eşiklerinden Türk Medeni Kanunu ve Cumhuriyet sergisi için toplandıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılışa, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necla Öztürk, çok sayıda öğrenci ve davetli katıldı.

Sergi, yarına kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gizli belge sızdı, ABD’nin planı açığa çıktı Asya ülkesi izin verecek Gizli belge sızdı, ABD'nin planı açığa çıktı! Asya ülkesi izin verecek
Pezeşkiyan’dan Trump’ın tehdit ettiği Papa’ya destek Pezeşkiyan'dan Trump'ın tehdit ettiği Papa'ya destek
İstanbul’da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz İstanbul'da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz
Başsavcılıktan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda cezaevi koşullarının yetersiz olduğu iddialarına net yanıt Başsavcılıktan Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda cezaevi koşullarının yetersiz olduğu iddialarına net yanıt
Aydın Aydın’dan Nisan ortasında kar altında klip: Bu sene yaz gelmedi Aydın Aydın'dan Nisan ortasında kar altında klip: Bu sene yaz gelmedi
Çin’de 20 milyon TL’lik lüks otomobili gömdüler Çin’de 20 milyon TL'lik lüks otomobili gömdüler

15:06
Saran’dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan
Saran'dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan
14:56
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
14:23
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan’ın katili valinin oğludur
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan'ın katili valinin oğludur
12:43
Kemal Kılıçdaroğlu’na hapis cezası
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
12:18
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
11:09
Avcılar’da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor
Avcılar'da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor
