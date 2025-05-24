Antalya'da Usulsüz Kerevit ve Mavi Yengeç Ele Geçirildi

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, otobüs terminalinde yaptığı denetimlerde avlanma yasağı döneminde usulsüz şekilde taşınan 300 kilogram canlı kerevit ve 40 kilogram mavi yengeç ele geçirdi. El konulan kerevitler, Antalya Doğal Yaşam Parkı havuzlarına salınarak koruma altına alındı.

Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcu indirme peronuna bir otobüs firması tarafından 14 koli malzeme indirildi. İndirilen koliler kimse tarafından alınmayınca Büyükşehir Belediyesi zabıta ve güvenlik ekipleri, kolileri kontrol etti. Ekipler, kolilerde 300 kilogram canlı tatlı su kerevitinin uygunsuz bir şekilde taşındığını tespit etti. Zabıta ekipleri, İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine durumu bildirdi.

Koruma altına alındı

Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemeler sonucunda, kerevitlerin 15 Kasım-15 Haziran günleri arasındaki avlanma yasağı döneminde avlanmış olmasından ve taşıma şartlarına uyulmamasından dolayı otobüs firmasına, tutanak tutularak, 37 bin 770 TL cezai işlem uygulandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na teslim edilen kerevitler, Büyükşehir Belediyesi veterinerleri tarafından kontrolleri yapılarak havuzlara salındı. Yumurtlama döneminde olan kerevitler gerekli olgunluğa ulaşana kadar koruma altında olacak.

"Doğal yaşam döngülerinin devam etmesi sağlanacak"

Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Aygül Arsun, 300 kilogram kerevetin teslim alındığını belirterek, "Kerevitler parkımız içerisindeki yaşam alanı olan havuzlarımıza ve göletlere bırakıldı. Kerevitler doğada temizlikçi-çöpçü olarak tabir edilen hayvan gruplarından birisidir. Göletlerimizi, akarsuları ve tatlı sularımızın temizliklerini yaparak yosunlaşmayı önlemektedirler. Burada yer alan diğer sucul canlılarla doğal yaşam döngülerinin devam etmesi sağlanacak" dedi.

Mavi yengeçlere el konuldu

Olaydan bir gün sonra da yine otobüs indirme peronunda siyah poşete sarılmış iki koli içerisinde 40 kilogram mavi yengeç ele geçirildi. Adana ilinde bulunan dalyandan getirildiği tespit edilen yengeçlerin bir kısmının canlı, bir kısmının ise ölü olduğu tespit edildi. Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından üreme ve avlanma yasağı döneminde avlanmış mavi yengeçleri taşıyan otobüs firmasına, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile Su Ürünleri Kanunu'na uygun idari işlem uygulandı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından mavi yengeçlere el konuldu.