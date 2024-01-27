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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 24 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 24 kişi tutuklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, 47 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ile silahlar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 47 şüpheliden 24'ü tutuklandı. Ayrıca, operasyon kapsamında uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan 191 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Antalya\'da uyuşturucu operasyonunda 24 kişi tutuklandı
27.01.2024 - 16:17,
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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 47 kişiden 24'ü tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ve Aksu ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen 24 adrese 260 polis ve 2 özel hareket timinin katılımıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 47 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, uyuşturucu maddeler ile 5 tabanca ve 6 av tüfeği ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 47 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

Operasyon kapsamında uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan 191 kişi hakkında da adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 24 kişi tutuklandı - Son Dakika
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