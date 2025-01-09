Antalya'da Yabancıların Mülk Gelirlerini Yağmalama İddiası - Son Dakika
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Antalya'da Yabancıların Mülk Gelirlerini Yağmalama İddiası

Antalya\'da Yabancıların Mülk Gelirlerini Yağmalama İddiası

Antalya'da 260 konut ve 40 apart daireden oluşan bir sitede, bazı yabancıların dairelerini baskı ve cebir yoluyla kullandırmadığı ve sahiplerinin bilgisi dışında kiraya vererek mülk gelirlerini yağmaladığı iddialarıyla 11 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Sanıklardan biri, konuşma tarzının yanlış anlaşılmalara neden olduğunu söyledi.

09.01.2025 17:28  Güncelleme: 17:29
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ANTALYA'da 260 konut, 40 apart daireden oluşan sitede bazı yabancıların dairelerini baskı ve cebir yoluyla kullandırmadığı, sahiplerinin bilgileri dışında günlük veya süreli kiraya vererek mülk gelirlerini yağmaladıkları ileri sürülen 3'ü tutuklu, 11 sanığın yargılamasına devam edildi. Tutuklu sanıklardan Mustafa Gündüz, "Benim konuşma tarzım şiveli. O yüzden tehdit ettiğimi zannetmiş olabilirler" dedi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Konyaaltı ilçesinde 260 konut, 40 apart daireden oluşan rezidansta birden çok yabancının dairesini baskı ve cebir yoluyla kullandırmadığı, sahiplerinin bilgileri dışında günlük veya süreli kiraya vererek mülk gelirlerini yağmaladıkları ileri sürülen suç örgütüne yönelik 6 Mart'ta operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda; Antalya'da 12, Batman ve Diyarbakır'da 1'er olmak üzere 14 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. 14 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Antalya'da yaşayan Rus uyruklu Evgeny Abramov, 300 daireli sitede bulunan 9 konutundan 5'ine şüphelilerden Onur Demirci tarafından el konulduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. İlk duruşmada tutuklu 7 sanıktan 4'ü tahliye oldu.

Sanıkların Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasına devam edildi. Şikayetçilerden Sebih Çaylak, sanıklarla arasında herhangi bir husumet bulunmadığını, polis merkezinde verdiği ifadeyi hatırlamadığını ve sanıklardan şikayetçi olmadığını söyledi. Mahkeme heyeti yargılamaya ilişkin yeni tanıkları dinledi. Sanıklar ise herhangi bir suç işlemediklerini belirterek, beraatlarını talep etti. Tutuklu sanıklardan Mustafa Gündüz savunmasında, "Benim konuşma tarzım şiveli. O yüzden tehdit ettiğimi zannetmiş olabilirler. Ben kimseyi tehdit etmedim" ifadelerini kullandı.

Mütalaayı açıklayan savcılık, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüte üye olma' suçlarından 11 sanık hakkında beraat talep etti. Tutuklu 3 sanıktan Onur Demirci'ye 'Yağma' ve 'Tehdit', Mustafa Gündüz'e 'Yağmaya teşebbüs' ile 'Tehdit' suçlarından ceza istendi. Mütalaada, tutuklu sanık Taner Köse'nin tüm suçlamalardan beraatı istendi. Duruşma, avukatların mütalaaya karşı savunma talebi üzerine ertelendi.

Kaynak: DHA

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