Yalnız Yaşayan 68 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.
Gebizli Mahallesi 1116 Sokak'ta bir apartmanın giriş katında yalnız yaşayan Ali Yenidoğan'dan (68) haber alamayan arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler hareketsiz bir şekilde koltukta oturan Yenidoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.
Öte yandan Yenidoğan'ın şeker hastası olduğu öğrenildi.
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