Antalya'da yangın: Çanta kurtarıldı - Son Dakika
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Antalya'da yangın: Çanta kurtarıldı

Antalya\'da yangın: Çanta kurtarıldı
22.07.2026 14:35
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Antalya'da Mavi çiftinin evinde çıkan yangında, içindeki para ile çanta kurtarıldı.

ANTALYA'da Havva-Mehmet Mavi çiftinin yaşadığı müstakil ev, yangında kullanılamaz hale geldi. Alevlerden zarar görmeyen içinde para olan çanta, sahibi Havva Mavi'ye teslim edildi.

Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde, Havva-Mehmet Mavi çiftinin yaşadığı tek katlı evde, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden Mavi çifti, hızlıca evi terk etti. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada alevler, ahşap çatıya ulaşarak bir anda bütün evi kapladı. İtfaiye ekibinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Havva Mavi, evdeki çantada para olduğunu söyleyerek, itfaiye erlerinden kontrol etmesini istedi. İtfaiye ekibi, yangında zarar görmeyen odada buldukları çantayı kadına teslim etti.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Antalya, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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