Antalya'da Yangınlar Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Aksu ilçesinde Perge Antik Kenti yakınlarındaki yangın kontrol altına alındı. Fatih ve Yurtpınar mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıkan ve hızla antik kente yaklaşan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrasında 3 saatte kontrol altına alındı. Yangının rüzgarın da etkisiyle tekrar alevlenmesi ihtimaline karşı Perge Antik Kenti'nin çevresinde arazözler bekletiliyor. Bölgede soğutma çalışması yapılıyor.

Gazipaşa ilçesinin Doğanca Mahallesi'nde çıkan orman yangını devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

ALANYA'DA YENİ BİR YANGIN

Diğer yandan Alanya ilçesi Söğüt Yaylası'nda saat 14.30 sıralarında orman yangını başladı. İlçe merkezinden 1,5 saat uzaklıkta bulunan yayladaki yangına karadan müdahale ediliyor.

ZİRAİ ALANLARDAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Alanya'da sabah saatlerinde farklı noktalarda zirai alanlarda peş peşe yangınlar çıktı. Alanya Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasında yer alan Uğrak Mahallesi'nde 2, Elikesik, Toslak ve Güney mahallelerinde birer olmak üzere toplam 5 ayrı noktada yangın başladı. Yangınların tamamının ormanlara bitişik bölgelerde çıktığı belirtilirken, Alanya Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler alevlere havadan ve karadan hızlı ve koordineli şekilde müdahale etti ve söndürdü.

Antalya'da sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi, Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi ve Manavgat ilçesi Değirmenli Mahallesi'nde çıkan yangınlar söndürülmüştü.

HABER: Alkın BİRİCİK/ALANYA (Antalya),