Antalya'da yaşayan Rus vatandaşları, ülkelerindeki devlet başkanlığı seçimi için oy kullanıyor - Son Dakika
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Antalya'da yaşayan Rus vatandaşları, ülkelerindeki devlet başkanlığı seçimi için oy kullanıyor

Antalya\'da yaşayan Rus vatandaşları, ülkelerindeki devlet başkanlığı seçimi için oy kullanıyor

Antalya'da yaşayan Rus vatandaşları, Karaalioğlu Parkı'ndaki Rusya Başkonsolosluğu'nda kurulan sandıklarda ülkelerindeki devlet başkanlığı seçimi için oy kullanıyor. Seçmenlerin yoğun ilgisi nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Sergey Vetrik, yaklaşık bin 500 kişinin oy kullandığını ve yaklaşık 10 bin kişinin oy kullanmasını beklediklerini belirtti. Oy kullananlar arasında ilk defa oy kullanan 18 yaşındaki Aleyna Özkal da heyecanını dile getirdi.

17.03.2024 15:43  Güncelleme: 15:46
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Antalya'da yaşayan Rus vatandaşları, ülkelerindeki devlet başkanlığı seçimi için oy kullanıyor.

Kentte yaşayan Rusların oy kullanabilmesi için Karaalioğlu Parkı'ndaki Rusya Başkonsolosluğu'nda sandık kuruldu. Seçmenlerin yoğun ilgisi nedeniyle uzun kuyruk oluştu.

Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Sergey Vetrik, gazetecilere, Rusya'daki devlet başkanlığı seçimleri için vatandaşlarının oy kullandığını söyledi.

Antalya'da yaşayan Rus vatandaşlarının seçime büyük ilgi gösterdiğini belirten Vetrik, "Daha önce Kemer, Marmaris ve Alanya'da seçimleri yaptık. Oralarda da çok sayıda vatandaşımız oy kullanmaya geldi. Şu ana kadar yaklaşık bin 500 kişi oy kullandı. Kullanmaya da devam ediyorlar." diye konuştu.

Vetrik, sabah 08.00'de açılan sandıkların akşam 20.00'de kapanacağını ifade ederek, yaklaşık 10 bin kişinin oy kullanmasını beklediklerini kaydetti.

Oy kullananlardan Ekaterina Taşçevirdi ise vatandaşlık görevini yerine getirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Antalya'da ilk defa oy kullanan 18 yaşındaki Aleyna Özkal da seçime çok büyük ilginin olduğunu, ilk defa oy kullanmasından dolayı büyük bir heyecan yaşadığını anlattı.

Kaynak: AA

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